دمشق - هدى العبود

أعلنت نقابة الفنانين السوريين، مساء الثلاثاء، عن وفاة الفنان صبحي سليمان، والذي يعد واحدا من الممثلين البارزين في سورية، حيث قدم العديد من الأعمال المهمة في تاريخ الدراما السورية.

وشارك الفنان الراحل في مسلسلات عدة أبرزها: «الهارب، سيف بن ذي يزن، نجوم بين الغيوم، البواسل، حي المزار، العبابيد، المحكوم، حمام القيشاني - الجزء الأول، أبوكامل - الجزء الأول، يوميات مرحة، غضب الصحراء، الينابيع، عز الدين القسام، حرب السنوات الأربع، الدروب القصيرة»، كما شارك في فيلم سينمائي واحد وهو «إمبراطورية غوار» عام 1982.