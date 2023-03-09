تنظم جمعية علم النفس في الشرق الأوسط (MEPA) هذا العام مؤتمرها ومعرضها السنوي اليوم الخميس.



وتتضمن هذه الفعالية السنوية مشاركة أكثر من 50 خبيرا عالميا في مجال الصحة النفسية وعلى رأسهم المتحدثون الرئيسيون في المؤتمر وهم د.ثيما براينت رئيس جمعية علم النفس الأميركية (APA) وكذلك د.راماني دورفاسولا المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز لونا التعليمية. ويهدف المؤتمر والمعرض السنوي السادس لجمعية علم النفس في الشرق الأوسط 2023 إلى زيادة الوعي الفكري وتغيير المفاهيم المتعلقة بالصحة النفسية بمنطقة الشرق الأوسط وذلك في جلسات حوارية تتم من خلالها تبادل الخبرات العلمية والعملية من قبل خبراء متخصصين عالميين في مختلف الأوجه والاصعدة للصحة النفسية لإثراء المهتمين في تطوير أسلوب حياتهم الصحية لتعزيز سلامتهم العقلية وكذلك الاطلاع على أحدث آليات التكيف والتأقلم في مواجهة الضغوطات النفسية في حياتهم اليومية. كما ستحظى الفعالية فرص التعارف بين الخبراء المتحدثين والحضور الكرام في حلقات نقاشية وورش عمل تستهدف ثلاثة مسارات مختلفة وهم فئة المتخصصين وفئة الطلبة كذلك فئة المجتمع، إذ تمكن لتلك الفئات الحصول على شهادة الحضور لاكتساب اعتمادات التعليم المستمر من جمعية علم النفس الأميركية (APA) الهادفة إلى طرح آخر المستجدات في النشر والأبحاث العلمية والبرامج التعليمية والفرص الوظيفية، وكذلك أحدث التوجهات التقنية والمنتجات أيضا في صناعة الصحة النفسية لمعالجة احتياجات تلك الفئات.



بدورها، صرحت رئيسة جمعية علم النفس في الشرق الأوسط (MEPA) د. جوان هاندز، بالقول «نعكف في هذا المؤتمر والمعرض السنوي إلى تغيير النظرة الثقافية الشاملة للمفاهيم والقضايا في الصحة النفسية عند مجتمعات الشرق الأوسط باعتبارها الركيزة الأساسية في تنمية صحة المجتمع أسوة في ثقافة المجتمعات الغربية. وبصفتنا صناعا في هذا المجال، شهدنا في السنوات الأخيرة جل اهتمامات العديد في المؤسسات والمجتمع لمختلف القضايا والموضوعات في الصحة النفسية باعتبارها قيمة جوهرية وأساسية وهي جزء لا يتجزأ من الصحة العامة لتعزيز الرفاهية بين المجتمعات والأوطان».