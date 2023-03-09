

وقع البنك الأهلي المتحد عقد رعاية بطل ألعاب الترايثلون عبدالعزيز الدعيج، وذلك ضمن جهود البنك المتواصلة لدعم الرياضة والرياضيين، وتشجيع البارزين منهم على التفوق ورفع اسم الكويت عاليا في المحافل الدولية.



وبهذه المناسبة، أعربت عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المتحد جهاد الحميضي عن اعتزازها بهذه الرعاية، موضحة أن الهدف الأساسي من رعاية أبطال الكويت الرياضيين هو مساندتهم وتشجيعهم ليحققوا المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم الكويت عاليا في كل المحافل الدولية وتقدم قدوة ونموذجا يحتذى به للشباب الكويتي المتفوق والطموح، ليس على مستوى الرياضات المختلفة فحسب، وإنما في كل المجالات وخاصة في ظل النجاحات العديدة التي حققها الشباب الكويتي على المستوى المحلي والعالمي.



وأشارت إلى أن عقد الرعاية للاعب عبدالعزيز الدعيج يمتد على مدار العام الحالي من خلال تقديم جميع سبل الدعم له لإحراز المزيد من البطولات انطلاقا من الدور الريادي للبنك الأهلي المتحد في دعم الرياضة وتشجيع الرياضيين عبر توفير جميع الإمكانيات اللازمة لهم، بما يسهم في تخريج أجيال جديدة من الرياضيين الكويتيين.



وأشادت الحميضي بدور البنك البارز في دعم ومساندة القطاع الرياضي والذي تأكد عبر العديد من البطولات التي حصدها البنك في العديد من الألعاب الرياضية ومنها كرة القدم والبولينغ والكريكت.



وأضافت: نحن في البنك الأهلي المتحد نعتز برعايتنا للاعب الترايثلون عبدالعزيز الدعيج ونثق في موهبته وقدرته على النجاح ولن ندخر وسعا لدعمه ومساعدته كواجهة مشرفة للكويت في المحافل الرياضية على الصعيدين المحلي والدولي.



وفي تعليقها أفادت رئيس إدارة الاتصال المؤسسي فاتن التميمي: إن رعاية البنك للاعب الترايثلون عبدالعزيز الدعيج تؤكد الدور الفعال لاستراتيجية البنك للمسؤولية المجتمعية والتي تشمل العديد من القطاعات لاسيما الرياضة والشباب.



ومن جانبه، أعرب اللاعب عبدالعزيز الدعيج عن امتنانه للبنك الأهلي المتحد على رعايته له ومساعدته على استكمال مسيرته وأداء رسالته الرياضية.