

حصدت شركة زين الكويت المركز الأول في فئة «أفضل مشغل اتصالات» للمرة الحادية عشرة، والمركز الأول في فئة «أفضل مزود خدمات إنترنت» للمرة السابعة، وذلك على مستوى قطاع الاتصالات المتنقلة في الكويت عن العام الماضي 2022 من مؤسسة «سيرفس هيرو» - المؤشر الوحيد في العالم العربي لقياس جودة الخدمة معتمدا 100% على أصوات المستهلكين.



وأتى الإعلان عن فوز «زين» بالجائزتين على هامش الحفل الافتراضي الذي نظمته «سيرفس هيرو» للاحتفاء بالشركات التي حصدت الأصوات الأكبر من قبل المستهلكين في القطاع الخاص الكويتي، وذلك تقديرا لتميز كل منها في خدمة عملائها وفق المعايير الأفضل عالميا، وذلك في جميع القطاعات الحيوية بالسوق المحلي، حيث تصدرت «زين» الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وعبرت «زين» عن فخرها باستمرار تصدرها سنويا بهذه الجائزة، وهو ما يعكس المركز الريادي الذي تتمتع به على مستوى قطاعات الاتصالات المتنقلة والخدمات الرقمية في السوق الكويتي، ولتسليط الضوء على تميزها في التفوق على توقعات عملائها بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ورغباتهم، وسعيها المستمر في تعزيز حزمة خدماتها وحلولها المبتكرة وعروضها التنافسية لخدمة قاعدة عملائها التي تعتبر الأكبر في الكويت.



وحصدت «زين» المركز الأول في فئتين مختلفتين ضمن قطاع الاتصالات لنجاحها في تحقيق أعلى معدلات رضا العملاء عن جودة وكفاءة الخدمات والمنتجات التي تقدمها لعملائها، لتتصدر قائمة الشركات المتنافسة في نفس الفئات، وهو الأمر الذي تعتبره الشركة بمنزلة شهادة تقدير تثبت مدى التزامها وحرصها على مستوى الخدمات التي تقدمها لعملائها.



ويعكس حصول «زين» على هذه الجائزة اعتمادا على أصوات العملاء والمستهلكين مدى حرصها على تعزيز ريادتها في السوق الكويتي، وخاصة أنه قد تم تقييمها على أساس ما تقدمه من جودة الخدمات وما تتمتع به من الريادة والامتياز في خدمة العملاء، وبناء على ثقة عملائها بجودة خدماتها.



ويعد «سيرفس هيرو» - ومقره الكويت - المؤشر الوحيد لقياس رضا العملاء بمنطقة الشرق الأوسط، وهو يتبع بروتوكولات «إيزومار» المنظمة الأوروبية للآراء وأبحاث التسويق، كما أنه يمتثل لمبادئ وإرشادات المنظمة العالمية للتنظيم الذاتي والممارسة الأخلاقية، ويشرف مجلس استشاري مستقل على مؤشر «سيرفس هيرو» لضمان نتائج محايدة وموضوعية تعكس بدقة تفضيلات المستهلكين، مما يجعل نتائج الشركة معيارا موثوقا يوفر رؤية شفافة، ومعلومات متعمقة عن الشركات.



ويضم المجلس أكاديميين ومتخصصين في الأعمال التجارية يمثلون الشركات والمؤسسات الرائدة في الكويت والإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الجامعة الأمريكية في الكويت، والكلية الأسترالية في الكويت، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أبوظبي، وجامعة زايد، ومنذ العام 2010، تمكنت «سيرفس هيرو» من جمع أكثر من 410.000 تقييم موثق ومعتمد للمستهلكين تغطي أكثر من 450 شركة في عدد من فئات القطاع الخاص.