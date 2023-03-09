وجه النائب أسامة الشاهين سؤالين إلى وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، بشأن خطة إعادة تأهيل الملاعب والمدرجات والصالات بالأندية الرياضية، وعن التسهيلات اللازمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في مجمع سعد العبدالله الرياضي، ونص السؤالان على ما يلي:



السؤال الأول: ما كان للرياضة دور كبير في المجتمع، لذا اهتمت الدول بتطوير رياضتها وبأنواعها كافة، ولعل أبرز اهتمامات هذه الدول يكمن في المنشأة الرياضية التي شجعت شبابها على ممارسة الرياضة، لذلك شيدت الكويت الملاعب والصالات والأندية الرياضية خلال فترة سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، التي كانت تتناسب مع عدد السكان والبطولات آنذاك، إلا أن هذه المنشآت أصبحت اليوم متهالكة وصغيرة ولم تطور، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل وضعت الوزارة خطة لإعادة تأهيل الملاعب والمدرجات والصالات بالأندية الرياضية بما يتناسب مع تطور الرياضة المحلية؟



2- ما المنشآت الرياضية التي نفذت منذ عام 2000 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟



3- هل هناك منشآت رياضية مقرر تنفيذها ضمن خطة الوزارة لتطوير الرياضة الكويتية؟



السؤال الثاني: عد مجمع الشيخ سعد العبدالله الرياضي للصالات المغطاة من أحدث المنشآت الرياضية في الكويت، وافتتح رسميا في عام 2020، وعلى الرغم من حداثة المنشأة إلا أنها تفتقد المواصفات العالمية الخاصة بالأشخاص من ذوي الإعاقة، والشروط التي وضعتها بلدية الكويت من ناحية المداخل والمخارج والمرافق والمقاعد. واشتكى الكثير من الأشخاص من ذوي الإعاقة بأن المجمع لا يتناسب مع ظروف إعاقتهم لمتابعة الأحداث الرياضية، أو استضافة أي حدث رياضي خاص بالأشخاص من ذوي الإعاقة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- هل وضعت وزارة الدولة لشؤون الشباب الشروط الخاصة بالمجمع ليتناسب مع الأشخاص من ذوي الإعاقة قبل تنفيذه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، فهل تابعت الجهة المعنية تنفيذ هذه الشروط؟ ولماذا لم يتدارك الخطأ قبل تسلم المشروع من المقاول؟



2- ما خطة الوزارة أو الجهة المسؤولة عن المشروع لوضع التسهيلات اللازمة للأشخاص من ذوي الإعاقة في هذا المجمع الرياضي؟



من جانب اخر، استقبل أمين سر مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه أمس الأربعاء المخترع الكويتي م. فهد سعد السهلي، إثر مشاركته في المعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط، الذي نظمه النادي العلمي الكويتي بدعم ومشاركة جهات علمية أخرى.



وأكد الشاهين في بيان صادر عن مكتبه استحقاق المواهب الكويتية من مخترعين وموهوبين ومبتكرين لكل تقدير واحترام على كل المستويات الرسمية والشعبية، مبينا أن تكريم السهلي يأتي في إطار تشجيع الشباب الكويتي على تنمية قدراتهم وكفاءاتهم، باعتبارهم مستقبل البلاد. وقدم الشاهين التهنئة للسهلي على حصول اختراعه المتمثل في جهاز التعقيم عن طريق أشعة UV وسنتايزر على شهادتي براءة اختراع دوليتين بجانب الميدالية الذهبية مع مرتبة الشرف التي تؤهله للمشاركة في معرض جنيف العالمي للاختراعات، متمنيا له مزيدا من الإنجازات.