

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في «فلاورد» عبدالعزيز اللوغاني ان «فلاورد» تعد قصة نجاح ولدت من الكويت وساهمت في الاقتصاد الكويتي والإقليمي، حيث نعمل الآن في 40 مدينة في 9 دول وخلقنا أكثر من 1200 فرصة عمل ولدينا شراكات مع أكثر من 400 علامة تجارية معظمها محلية، إضافة إلى ذلك ساهمنا بجذب استثمار أجنبي مباشر إلى الكويت.



وذكر اللوغاني ان من أهم عوامل نجاح الاقتصاد الرقمي هو توافر البنية التحتية المتمثلة بشبكات الإنترنت والاتصال والمدفوعات الرقمية التي كان للدولة والقطاع الخاص دور كبير في تأسيسها.