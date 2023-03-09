

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن مشاركته في ثلاثة معارض للفرص الوظيفية خلال الفترة المقبلة، ومن المقرر إقامة تلك المعارض لدى كلية القانون الكويتية العالمية (KILAW)، وجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (GUST)، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. وتأتي هذه المشاركة تأكيدا لالتزام KIB باستراتيجية المسؤولية الاجتماعية، وضمن جهوده الرامية إلى استقطاب المواهب من الطلبة حديثي التخرج، وتمكين الشباب الكويتي الطموح.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية في KIB، فراس الدارمي: إن KIB يحرص دائما على ترسيخ دوره الريادي في مجال المسؤولية الاجتماعية، وخاصة في دعم شريحة الشباب، وذلك من خلال المشاركة في كل الفعاليات التي من شأنها تعزيز قدراتهم للانطلاق بثقة في سوق العمل الكويتي، ليكونوا قادة حقيقيين في المستقبل ويساهموا بدورهم في الارتقاء بقطاع الأعمال، بشكل عام، والقطاع المصرفي على وجه الخصوص.



وأضاف: سيكون فريق موظفي KIB متواجدا في معارض الفرص الوظيفية المقبلة، لاستقبال الطلبة الخريجين وتعريفهم بطبيعة العمل في القطاع المصرفي، وعلى الفرص الوظيفية المتوافرة، بالإضافة إلى الإجابة عن كل استفساراتهم وتزويدهم بالمعلومات الأساسية والنصائح المهمة المتعلقة بالتحديات التي تواجه المواهب الكويتية والكفاءات المحلية، وذلك لتحقيق أفضل النتائج، وأيضا بهدف مساعدتهم في التحضير الجيد لإجراء المقابلات المهنية الناجحة.