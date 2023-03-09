فيما استيقظت لندن على مشهد نادر حدوثه في شهر مارس وهو تساقط الثلوج، حيث تشهد المملكة المتحدة موجة برد يتوقع أن تستمر عدة أيام، أصدرت شبكة خطوط نقل الكهرباء في بريطانيا تحذيرا نادرا من نقص الإمدادات، ودعت محطات التوليد التي تعمل بالفحم للاستعداد للعمل، في ظل تضرر الإمدادات من موجة الثلوج التي تضرب البلاد.

يأتي ذلك، فيما تضرب موجة من تساقط الثلوج عددا من الدول الأوروبية.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن بيان صادر عن شركة «ناشونال جريد» المشغلة لشبكة الكهرباء البريطانية القول إن الإمدادات أقل من المستوى المطلوب بنحو 700 ميغاواط، مشيرة إلى أنها مستعدة لاستقبال 370 ميغاواط إضافية من محطات الفحم إذا لزم الأمر. وأشارت «بلومبرغ» إلى أن النقص في الإمدادات تراجع مقارنة بمستواه عند إصدار التحذير لأول مرة مساء أمس، لكن مازال الموقف يحتاج لمزيد من العمل للمحافظة على استقرار إمدادات الكهرباء.

يذكر أن درجة الحرارة في لندن انخفضت الثلاثاء بواقع 5.1 درجات تحت المعدلات الطبيعية، فيما يمكن أن تكون آخر موجة صقيع خلال الشتاء الحالي.

وإلى جانب البرودة الشديدة الحالية، تراجع إنتاج محطات طاقة الرياح إلى 13% من إجمالي إنتاج الكهرباء في بريطانيا، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».