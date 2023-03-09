

وجه النائب د.مبارك الطشة سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط د.بدر الملا بشأن اختبارات التوظيف في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها، ونص السؤال على ما يلي:



نمى إلى علمي أن الاختبارات التي أجرتها مؤسسة البترول الكويتية أخيرا لقبول وتوظيف الشباب في الشركات التابعة لها اعتراها عدد كبير من الشبهات، على رأسها شبهة «تضارب المصالح»، إذ أشرف على إجرائها والرقابة عليها قياديون في القطاع ومنهم من يخوض أبناؤهم اختبارات التعيين، كما أن الاختبارات اتسمت بدرجة عالية من الصعوبة والتعقيد، ما أدى إلى رسوب 90% من المتقدمين وحرصا على إعمال قواعد النزاهة والشفافية، وتكافؤ الفرص أمام المتقدمين، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- كشف بأسماء كل المتقدمين لاختبارات التوظيف في مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، ومؤهلاتهم الدراسية وأسماء الجامعات والمعاهد التي تخرجوا فيها، وتقدير كل منهم على حدة.



2- كشف بأسماء المتقدمين الناجحين في الاختبارات، ونتائجهم التفصيلية في الاختبارات التحريرية والمقابلات والدرجات التي حصلوا عليها.



3- كشف بأسماء أعضاء اللجان المنظمة للاختبارات، وقرار تشكيلها إن وجد ومؤهلاتهم الدراسية، وخبراتهم السابقة، ومسماهم ودرجاتهم الوظيفية.



4- هل صحيح ما يتداول عن حدوث تسرب لبعض أسئلة الاختبارات ووصولها إلى عدد من المتقدمين دون غيرهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما الإجراء المتخذ بشأن ذلك؟



5- هل استرعى اهتمام المؤسسة رسوب عدد من المتقدمين من خريجي جامعات مصنفة ضمن أفضل الجامعات عالميا؟ وهل أجرت المؤسسة دراسة لمعرفة أسباب ذلك؟



6- هل هناك لائحة او دليل استرشادي لنماذج اختبارات التوظيف في المؤسسة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى تزويدي به وتحديدا من المكلف او المكلفون بصياغة أسئلة الاختبارات ووفقا لأي أسس أو اعتبارات اختيرت؟ وهل تعرض الاختبارات على متخصصين في جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية؟ وهل للجامعة او المعهد او أي مؤسسات بحثية أخرى أي دور في صياغة ومراجعة الاختبارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فيرجى بيان أسماء هذه المؤسسات وطبيعة الدور أو الأدوار التي تقوم بها.



7- تردد أن رسوب بعض المتقدمين كان ناتجا عن عدم قبول النظام «السيستم» الذي وضعته المؤسسة للإجابات وعدم تطابق إجابة المتقدم مع تلك المدرجة في النظام على الرغم من صواب إجابة المتقدم، فما مدى صحة ذلك؟



8- اشتكى بعض المتقدمين من اختلالات ومشاكل في النظام الالكتروني «السيستم»، من بينها الانتقال من سؤال إلى آخر قبل الانتهاء من إجابة الأول وصعوبة العودة الى إجابات سابقة لتصحيحها، هل تلقت المؤسسة شكاوى بهذا الشأن؟ وما الجهة التي صممت برنامج الاختبارات؟ وهل خضع النظام للمراجعة والتقييم قبل إجراء الاختبارات للوقوف على المشاكل الفنية ومعالجتها؟



9- هل تلقت المؤسسة والشركات التابعة لها أي شكاوى من المتقدمين لخوض الاختبارات بسبب صعوبة الاختبار او عدم وضوح بعض الأسئلة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فكم عدد الشكاوى حتى تاريخ ورود السؤال؟ وما الإجراءات المتبعة في التعامل مع الشكاوى؟ وما الجهة المكلفة باستقبال الشكاوى ونظرها؟ مع تزويدي بكشف بأسماء الشاكين وفحوى الشكاوى.



10- هل يخوض المتقدمون للوظيفة الواحدة الاختبار نفسه أم أن كلا منهم يمكن أن يخوض اختبارا مختلفا عن الآخر؟ وفي هذه الحالة ما ضمانات عدم التمييز في صعوبة أو سهولة الامتحان؟