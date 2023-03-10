بداح العنزي



أبقت اللجنة المشتركة من أعضاء اللجنتين «القانونية والمالية» و«البيئية» خلال اجتماعها أمس برئاسة م.علياء الفارسي، بحث لائحة النظافة ونقل النفايات على جدول أعمالها لاستكمال مناقشتها في الاجتماع المقبل.



وقالت رئيسة اللجنة م.علياء الفارسي إن الاجتماع حضره الفريق الفني والمكون من 6 أعضاء المشكل من قبل مدير عام البلدية، وبحضور الهيئة العامة للبيئة لمناقشة وإقرار وتحديث الفصل الأول المادة الأولى - التعاريف، المشمولة في مشروع لائحة النظافة العامة ونقل النفايات والمطلوب إقرارها في اللائحة الحالية وإضافة تعاريف جديدة بما يتناسب مع تحديث اللائحة لتكون أكثر شمولية وتتناسب مع إدارة خدمات النفايات البلدية الصلبة والنفايات الإنشائية.



وأضافت أن اللائحة تحتـــوي على 5 فصول وسيتم تحديثـــها من خلال أعضاء اللجنة المشتركة بالتعاون مع الفريق الفني المشكل مؤخرا من بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة. هذا، وتمت مناقشة الرؤية والأهداف الخاصة بهذه اللائحة الجديدة والتي سيتم اعتمادها بعد الانتهاء من مناقشة جميع فصول هذه اللائحة.



وذكرت انه تمت مناقشة رؤية الاستراتيجية الوطنية لإدارة النفايات بالكويت 2040، المقدمة من الهيئة العامة للبيئة والتي من خلالها نسعى إلى تطوير لائحة النظافة ونقل النفايات، وهي:



1- تطوير نظام إدارة فعال يقلل من الآثار السلبية الناتجة عن توليد النفايات على صحة الإنسان والبيئة.



2- تطبيق التسلسل الهرمي الخماسي لتعزيز ممارسات الحد من توليد النفايات.