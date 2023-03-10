كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام الفرق الرقابية بفرع بلدية محافظة الفروانية بتكثيف جولاتها الميدانية بجميع مناطق المحافظة على المحلات التجارية والأسواق المركزية والجمعيات التعاونية ورصد القسائم المخالفة لاشتراطات البلدية والتعديات على أملاك الدولة، فضلا عن رصد الإعلانات العشوائية في الشوارع والميادين وإزالتها.



وفي هذا السياق، أكد رئيس قطاع محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م.نواف الكندري حرص الفريق الرقابي المكون من إدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية وإدارة التدقيق والمتابعة الهندسية وفريق الطوارئ على التأكد من التزام المحلات التجارية وأصحاب العقارات والشركات بالشروط والضوابط المعمول بها في البلدية، مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي تم تنفيذها أسفرت عن تحرير 9 مخالفات تنوعت ما بين إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص، استغلال المساحة الخارجية للمحل بدون ترخيص، عدم وضع إعلان تعريفي للمحل وعدم صيانة الإعلان التعريفي للمحل بالإضافة إلى توجيه 21 إنذارا لاستغلال العقار لغير الغرض المرخص له والتعدي على أملاك الدولة بعد الكشف عن 120 محلا بمنطقة العارضية الحرفية وان هذه الجولات مستمرة بجميع مناطق المحافظة.



ودعا الكندري أصحاب العقارات والمحلات التجارية للالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في البلدية تجنبا للمخالفة والغرامة، مؤكدا عدم تهاون الفريق الرقابي في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بحق المخالفين.