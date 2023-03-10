دعا مدير زكاة العثمان التابعة لجمعية النجاة الخيرية أحمد الكندري أهل الخير، إلى دعم مشروع وجبات إفطار الصائم، مؤكدا أن ولائم إفطار الصائم تزين كل مناطق الكويت في شهر رمضان المبارك. وقال الكندري: نحرص على تنفيذ المشروع في المساجد الكبرى وبالمناطق التي تشهد تجمعات كبيرة لضيوف الكويت من شتى الجنسيات والجاليات، ونراعي بشدة أن تكون هذه الوجبات مشبعة ومتكاملة من الناحية الغذائية، وبدورنا نشكل فريق عمل يشرف بشكل يومي على جودة وسلامة ونظافة الوجبات. وأوضح الكندري أن قيمة الوجبة داخل الكويت تبلغ 1.250 دينار، وتستهدف «زكاة العثمان» هذا العام توزيع 60000 وجبة، والتي تتعاقد مع شركات التجهيزات الغذائية ذات السمعة، والتي تقدم أفضل الخدمات. وتابع الكندري: نسعى أيضا لتوزيع 500 سلة رمضانية للأسر المتعففة داخل الكويت من شريحة الأيتام والأرامل وضعاف الدخل وتبلغ قيمة السلة 30 دينارا.