

محمود عيسى



قالت مجلة ميد إنه من المقرر أن تتم في نهاية شهر يوليو المقبل ترسية عقود تجديد الغطاء النباتي التي تم طرحها مؤخرا في الكويت، وفقا لوثائق داخلية اطلعت عليها المجلة، مشيرة الى ان ميزانية العقود الإجمالية تبلغ نحو 675 مليون دولار.



ومن المتوقع أن يتم تقسيم المشروع إلى 4 باقات منفصلة على أن تمنح العقود الأربعة التي تطرحها حاليا شركة نفط الكويت إلى 4 مقاولين منفصلين، وتشمل مجموعة واسعة من أنشطة الأعمال. وقالت المجلة ان باقات العمل قد تم تقسيمها إلى فئتين، هما «فئة أعمال التمكين» و«وفئة أعمال إعادة الغطاء النباتي».