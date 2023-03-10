

أعلن البنك الأهلي المتحد عن نتيجة السحب الأسبوعي على جوائز الحصاد، والذي أقيم يوم الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للبنك، بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة.

وقد أسفر السحب عن حصول 10 من العملاء على 1000 دينار لكل منهم، وهم: أحمد جعفر عبدالله الحداد، أحمد محمد يعقوب شعيب الشعيب، عبدالرحمن حسن محمد زغبر، أحمد قاسم أحمد الخميس، عدنان يوسف صالح الورع، أفراح سليمان علي المشوطي، إيمان شهاب أحمد القادري، رفعة فالح سالم العازمي، أحمد صلهوم بنية اللحيدي، وليد محمد أحمد اليعقوب.

يقدم حساب الحصاد الإسلامي في باقته الحالية مجموعة أوسع من المزايا، حيث يحظى الرابحون من عملاء المتحد بجائزة شهرية بقيمة 100 ألف دينار بالإضافة إلى 10 جوائز أسبوعية بقيمة 1000 دينار لكل جائزة.

وتبقى الجوائز ربع السنوية الكبرى بقيمة 250 ألف دينار نقدا للرابح هي أهم ما يطمح إليه العملاء، حيث تمثل لهم فرصة حقيقية لتحقيق حلم العمر.