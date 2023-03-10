

ناصر العنزي - هادي العنزي



انضم فريقا الفحيحيل والسالمية إلى الكويت، والعربي، والقادسية، وكاظمة ليكتمل عقد فرق الـ6 الذين سيتنافسون على لقب دوري زين الممتاز لكرة القدم، وذلك بعد تعادل الفحيحيل مع مضيفه الجهراء 2-2 ليرتقي الأول برصيده الى 24 نقطة، والثاني إلى 23 نقطة، وتعادل السماوي مع ضيفه الكويت 2-2 وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 18 للدوري الممتاز، ليحصد الكويت النقطة الـ 35، ويتقدم السالمية إلى «النقطة الذهبية» الـ 23 ويتأهل بفارق المواجهات عن الجهراء، الذي انضم إلى فرق التضامن والساحل والنصر للمنافسة على تفادي الهبوط للدرجة الأولى.



في مواجهة الكويت والسالمية تبادل الفريقان الهجمات في الشوط الاول بغية تسجيل هدف التقدم لكنهما فرطا في الفرص المتاحة وأضاع مهاجم السالمية كارلوس منديز فرصة ثمينة بعدما سدد كرته خارج المرمى، فيما كانت أخطر فرص الكويت تلك التي سدد بها يوسف ناصر الكرة من خطأ داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم بقوة، وقد لعب مدرب الكويت بتشكيلة هجومية بوجود يوسف ناصر وعمرو عبدالفتاح وياسين عامري، فيما اعتمد مدرب السالمية محمد المشعان على تحركات الثلاثي مبارك الفنيني وجمعة سعيد وكارلوس الذين واجهوا رقابة من دفاع الخصم.



واستطاع الكويت التقدم بالنتيجة في الشوط الثاني عن طريق يوسف ناصر 51 ثم أضاف البحريني محمد مرهون الهدف الثاني 56 بعدما احسن الابيض في لعبه بفضل تحركات عمرو عبدالفتاح ومحمد مرهون، ثم انتفض السالمية في الدقائق العشر الأخيرة وسجل هدفي التأهل، عن طريق المتألق أليكس ليما (89) و(96) من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.



وفي مباراة الفحيحيل والجهراء جاء الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، وأتيحت لكليهما فرص حقيقية للتسجيل، لكنها لم تستغل بالصورة الأمثل، أو ردها القائم كما الحال في تسديدة مهاجم «الأشاوس» فهد الرشيدي (23)، واهتزت الشباك مرة واحدة، لكن سرعان ما اعترضت تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) على صحة الهدف، والتي أيدها الحكم الدولي السعودي سامي الإدريس، لتذهب سدى الانطلاقة الجميلة والتنفيذ المتقن للمهاجم البرازيلي فيتور دا سيلفا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.



جاء الشوط الثاني غنيا بالإثارة والأهداف معا، بادر الفحيحيل بالتسجيل المبكر عبر يعقوب الطراروة (49)، وتبعه الطراروة بهدف ثان لفريقه من ركلة جزاء صحيحة (59)، لكن «الجهراوية» عادوا من بعيد ليسجلوا هدفين عبر بدر صالح (63)، ورودريغو (78).