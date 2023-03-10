



ثامر السليم



عقد قسم المناهج وطرق التدريس في كلية التربية بجامعة الكويت وبالتعاون مع طالبات مقرر تربية المواطنة مؤتمرا بعنوان: «تعليم قيم المواطنة بين التنظير والتطبيق» تحت إشراف عضو مجلس الأمة السابقة والأستاذة في كلية التربية بجامعة الكويت د.سلوى الجسار وبحضور عدد من أعضاء الهيئة الأكاديمية، وذلك في قاعة 4025 بالمبنى الجنوبي بكلية التربية بمدينة صباح السالم الجامعية.



وفي هذا الصدد، قالت د.سلوى الجسار إن فكرة إعداد وتنظيم وتنفيذ المؤتمر الأول جاءت في الوقت الذي ظهرت المطالبات التي تنادي بأهمية مواجهة الممارسات والسلوكيات السلبية التي بدأت تظهر في سلوك الأفراد في المجتمع والتصدي لها.



وبينت أن هدف المؤتمر إتاحة الفرصة للطالبات للتعبير عن آرائهن من خلال مناقشة موضوعات المؤتمر، مشيرة الى ان تعليم قيم المواطنة بات مطلبا مهما يجب أن يتضمن في برامج عمل الحكومة بطرق فعالة تخاطب متطلبات الشباب.



هذا، وقد عقدت خلال المؤتمر جلستان، الجلسة الأولى تناولت دور المؤسسات التربوية في تعزيز وتمكين قيم المواطنة للأفراد، والجلسة الثانية تطرقت إلى دور المؤسسات المجتمعية في إعداد الفرد للمواطنة المسؤولة التي توفر له الحماية الاجتماعية خاصة في ظل التراجع الخطير الذي نواجهه اليوم في ممارسات الشباب وظهور مشكلات عديدة مثل العنف والتنمر والتعصب، وتخلل المؤتمر جلسات نقاشية شهدت تفاعلا بين الطالبات والحضور.