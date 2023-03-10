

اعتمدت وزارة السياحة السعودية خطوة جديدة تهدف إلى تمكين جميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من تقديم طلب الحصول على تأشيرة الزيارة لغرض السياحة إلكترونيا، والتي تمكن الأفراد من زيارة مناطق المملكة المختلفة وأداء مناسك العمرة، حيث تم التوسع في اعتماد جميع مهن المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة للتحديثات المستمرة التي تعمل عليها الوزارة بشكل دوري. وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن تعديلات على لائحة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة التي أصدرها وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، شملت توسيع الفئات المؤهلة، وتوفير مزيد من الخيارات للراغبين في زيارة المملكة لغرض السياحة. وأوضحت الوزارة أن جميع المقيمين في دول «مجلس التعاون» يمكنهم دخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، وذلك بالتقديم من خلال منصة «روح السعودية»، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر، وتشترط حمل الوثائق الثبوتية للهوية في كل الأوقات، كما لفتت الوزارة إلى أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة في أثناء موسم الحج.