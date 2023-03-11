بيروت _ بولين فاضل

ما كانت الفنانة إليسا لتدع عيد ميلاد صديقتها الفنانة هيفاء وهبي يمرّ من دون أن تحتفل به في حضورها وحضور جمهورهما خلال الحفلة الغنائية المشتركة التي جمعتهما في قطر.وأثناء وصلتها الخاصة ، فاجأت إليسا زميلتها هيفاء وأتت بقالب كاتو كبير الى المسرح قبل أن تنضم هيفاء وتعانق إليسا التي غنّت لها " سنة حلوة يا جميل " وتتوجه اليها بالقول أمام الحاضرين :" خلّيتينا نشوف حالنا فيكي ، انت قمر والله يعطيك الصحة ". ومعروف أن إليسا وهيفاء صديقتان مقربتان وتتبادلان الزيارات المنزلية حتى إن هيفاء تحرص في كل مرة تزورها إليسا على إعداد أطباق من السَلَطات المفضلة لديها.