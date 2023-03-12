

أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قرارا بإضافة 10 أنشطة تجارية إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في دول التعاون.



ونص القرار، الذي صدر بتاريخ 6 مارس الجاري، في مادته الأولى على: تضاف الأنشطة الواردة فهذا القرار وعددها 10 إلى الأنشطة التجارية وضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.



وتضمنت الأنشطة ما يلي: البيع بالتجزئة للشيكولاتة والكاكاو، والبيع بالتجزئة للبهارات، والبيع بالتجزئة لمنتجات القهوة والشاي، وتأمين من غير الحياة وتكوين الأموال، وإعادة التأمين التكافلي، وخبير تقييم الأخطار وتقدير الخسائر، وخبير الاكتواري، وإدارة مطالبات التأمين، وسمسرة الأعلاف.



كما أصدر الوزير الناهض في 6 مارس الجاري قرارا آخر بإضافة 4 أنشطة تجارية إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في دول التعاون.



وتشمل هذه الأنشطة: تنظيم الحفلات والمناسبات الخاصة، وتصميم المجوهرات الثمينة، والبيع بالجملة للعطور والبخور، والبيع بالتجزئة للبخور.



وكان وزير التجارة والصناعة ووزير دولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مازن الناهض، قد أصدر قرار بتاريخ 2 مارس الجاري بإضافة 3 أنشطة تجارية أخرى إلى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية في دول التعاون.



وتشمل هذه الأنشطة: إنشاء جامعات وكليات خاصة، وتجارة الملابس المستعملة لغرض إعادة التدوير، والبيع بالتجزئة للآلات الزراعية ومضخات المياه ومولدات الكهرباء ولوازمها.



وتضمنت المادة الثانية في القرارات الثلاثة أن على كل المسؤولين - كل حسب اختصاصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.