آلاء خليفة



قالت مصادر لـ «الأنباء» إن رئيس الهيئة الإدارية بالاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الجامعة عبدالعزيز العتيبي، خاطب عميدة القبول والتسجيل بالجامعة د.رواء الجارالله بشأن تقديم مقترح لساعات الدوام الجامعي خلال شهر رمضان المبارك.



وأوضحت المصادر أن المقترح ينص على تعديل مواعيد الدوام خلال شهر رمضان المبارك بحيث تكون آخر محاضرة الساعة الرابعة عصرا على أن تنتهي الساعة الخامسة، وذلك لتوفير سبل الراحة للطلبة في هذه الأيام المباركة وإعانتهم على الصيام والعبادات واستغلال الشهر المبارك في زيادة الطاعات.



وأفادت المصادر بأن الاتحاد بانتظار رد عمادة القبول والتسجيل على هذا المقترح الذي يهم شريحة الطلبة والطالبات بجامعة الكويت.