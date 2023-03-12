القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي حرص مصر على توطيد التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين والشركات الصينية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مشيدا بقوة وتميز العلاقات المصرية- الصينية.



جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي امس «ليو زيشيانج» رئيس مجلس إدارة مجموعة الصين الدولية للطاقة، والوفد المرافق له من كبار المسؤولين بالمجموعة، بحضور رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة د.محمد شاكر، ووزير الطيران المدني الفريق محمد عباس حلمي.



وأعرب الرئيس السيسي عن التهنئة للرئيس «شي جين بينج» بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا للصين لفترة جديدة، منوها بما تكنه مصر، قيادة وشعبا، من تقدير واحترام للقيادة والأمة الصينية التي تحقق تقدما تنمويا مطردا، ومكانة مهمة على المستوى الدولي.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن رئيس الشركة الصينية أكد، من جانبه، أن دوافع الاستثمار والتوسع في مصر خلال المرحلة المقبلة تأتي في إطار علاقات الصداقة العميقة بين البلدين والقيادتين والشعبين، وكذلك في ضوء ما رصدته الشركة عن قرب من تطور نوعي في حجم وجودة البنية التحتية والصناعية التي تم تشييدها وتحديثها في مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ما أتاح فرصا استثمارية جديدة لم تكن متوافرة من قبل، مشيرا في هذا السياق إلى التحسن الملموس الذي طرأ على شبكة الطرق والمواصلات والاتصالات، والمدن الجديدة، والموانئ البحرية، وفي مجالات محطات تحلية ومعالجة المياه، والكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة.



وأضاف المتحدث أن رئيس الشركة الصينية أوضح أن المجموعة الصينية تعتزم إقامة مشروع ضخم لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر، باستثمارات تتراوح قيمتها من 5 إلى 8 مليارات دولار، في ضوء ما تتمتع به مصر من مقومات كبيرة في هذا الصدد.