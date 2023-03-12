أشاد وزير الأوقاف المصري د. محمد مختار جمعة بالعلاقات المصرية -الكويتية، مؤكدا أن الكويت ومصر يجمعهما تاريخ مشترك وتوافق في الرؤى واحترام متبادل وبينهما تعاون مثمر وبناء في كل المجالات.



جاء ذلك في كلمة للوزير جمعة في ختام فعاليات الدورة التثقيفية الثانية بمعسكر «أبي بكر الصديق». من جهته، أكد سفيرنا لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية غانم الغانم في كلمته حرص الكويت بجميع مؤسساتها وهيئاتها الرسمية والشعبية على المشاركة والمساهمة الفعالة في دعم الثقافة والعلوم والمعرفة.



وأشار الغانم إلى أن المشاركة في ختام فعاليات الدورة التثقيفية تعتبر «تجسيدا حقيقيا لعمق العلاقات المصرية - الكويتية الطيبة من قديم الأزل».