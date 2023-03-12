حنان عبدالمعبود



أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن إحالة قياديين سابقين وإشرافي في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة.



وجاء في بيان للهيئة «استمرارا لجهودها الرامية لمكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه، وتفعيلا لاختصاصها الوارد في المادة رقم 5 بند 2 من قانون إنشائها والذي بموجبه «تتولى الهيئة تلقي التقارير والشكاوى والمعلومات بخصوص جرائم الفساد المقدمة إليها ودراستها وفي حال التأكد من انها تشكل شبهة جريمة تتم إحالتها الى جهة التحقيق المختصة».



فقد تقرر بعد التحقيق وجمع الاستدلالات إحالة قياديين سابقين وإشرافي في الهيئة العامة للصناعة إلى النيابة العامة بسبب ارتكاب شبهة جريمة الاضرار بالمال العام اعمالا للمادة رقم 14 من قانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة والمادة رقم 22 بند (1) من قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد رقم 2 لسنة 2016.



وأكدت «نزاهة» عزمها مواصلة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع المعلومات الجدية مكتملة الشروط التي ترد اليها، وتثمن دائما دور المبلغين في ممارسة دورهم في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات والبيانات



اللازمة عن وقائع الفساد وملتزمة في نفس الوقت بتوفير اقصى درجات الحماية والسرية اللازمة لهم والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.