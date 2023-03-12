أحمد الأمير: حريصون على تنظيم فعاليات رياضية متنوعة في إطار مساعينا لترسيخ الاستدامة المجتمعية

فهد الشراح: الشباب في بؤرة اهتماماتنا ونوفر لهم أنشطة رياضية نوعية مع أعلى درجات الأمن والسلامة

أحمد الماجد: فخورون بالتعاون مع بنك الخليج في تنظيم الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت



بعد منافسات حامية بين المتسابقين استمرت على مدى ساعات يوم الجمعة الماضي في منطقة بنيدر، ضمن منافسات تحدي الطرق الوعرة «off Road Challenge Gulf Bank»، أعلنت اللجنة المنظمة الفائزين بجوائز السباق وهم من فئة المحترفين أحمد الصفار، سليمان الخضري، حسن الجارالله، ومن فئة الهواة جراح الربيع، محمد السامر، محمد رضا الكعبي.



وفي ظل أجواء الطقس الرائعة والحضور الكثيف من الجمهور لمتابعة فعاليات النسخة الثانية من الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت لمحبي سيارات الدفع الرباعي، الذي نظمه بنك الخليج - بالتعاون مع شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، حرصت العديد من المطاعم على التواجد في مكان السباق.



استدامة اجتماعية



وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للاتصالات المؤسسية في بنك الخليج أحمد الأمير: نبارك للفائزين الحصول على جوائز النسخة الثانية من السابق، في ظل المنافسة الحامية بين المتسابقين، التي تعكس مهارات وقدرات الشباب الكويتي في قيادة سيارات الدفع الرباعي ومواجهة التحديات الطبيعية والصناعية في حلبة السباق بكل احترافية.



وأضاف: بالتوازي مع تنظيم بنك الخليج لفعاليات «off Road Challenge» لهواة ومحترفي رياضة تحدي الطرق الوعرة، حرصنا هذا العام على دعم هواة ومحترفي سباقات السيارات الرياضية من خلال رعاية سباق «KTC» الذي أقيم يومي 10 و11 مارس الجاري، وبهذا نكون قد ساعدنا المجتمع بشكل عام والشباب بشكل خاص على قضاء عطلة نهاية أسبوع مميزة يختلط فيها الترفيه بالرياضة.



وتابع: في إطار مسؤولياته المجتمعية، ودعمه المتواصل لفئة الشباب، يحرص بنك الخليج على تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية، التي توفر للشباب الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة، والتمتع بشغف التحدي والمنافسة على جوائز مالية قيمة.



وذكر أن برامج الاستدامة تمثل أحد المرتكزات الرئيسية لاستراتيجية بنك الخليج 2025، والتي تعنى بكل النواحي المالية والبيئية والاجتماعية، بشكل يساهم في تنمية المجتمع، ويعزز ريادته في كل المجالات، من خلال تطبيق ممارسات الاستدامة بفاعلية كبيرة.



رعاية الشباب



من جانبه، أكد مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح اهتمام بنك الخليج برعاية الفعاليات الرياضية، لما لها من دور في تعزيز اللياقة البدنية والصحية للشباب، والذين يضعهم البنك في بؤرة اهتمامه على عدة مستويات سواء من حيث الخدمات المصرفية أو الاجتماعية.



وأشار إلى أن المشاركين في السابق تنافسوا في مواجهة تضاريس طبيعية وحواجز صناعية تم تجهيزها، تتراوح درجة صعوبتها بين السهلة والمتوسطة، إذ جرى إعداد حلبة المنافسة بالعديد من الطرق الوعرة، باستخدام الرمال والصخور والأحواض المائية، وغيرها من التحديات التي يجب على المتنافسين اجتيازها، مع مراعاة جميع إجراءات الأمن والسلامة.



وبين أن السباق يتكون من عدة مراحل، كل مرحلة عبارة عن تحد طبيعي أو صناعي مختلف، في حين يتم تقييم المتسابقين، من حيث السرعة والمهارة في اجتياز التحديات من قبل لجنة محكمين متخصصين.



شراكة وتعاون



بدوره، قال مدير عام شركة Suffix لإدارة الفعاليات الرياضية، أحمد الماجد: فخورون بالتعاون مع بنك الخليج في تنظيم النسخة الثانية من الحدث الرياضي الأول من نوعه في الكويت لتحدي الطرق الوعرة «Gulf Bank Off Road Challenge»، ويسعدنا هذا النجاح الكبير الذي شهدته فعاليات المسابقة سواء من الرياضيين أو الجمهور الذي تابع الفعاليات بشغف.



وأشار إلى أن شراكتنا مع بنك الخليج في تنظيم الفعاليات الرياضية، تمتد لأكثر من 6 سنوات في «ماراثون بنك الخليج» الحاصل على التصنيف البرونزي من «أبوت دبليو ام ام»، ضمن 128 سباقا فقط حول العالم حصلت على هذا التصنيف، والذي بات يمثل حدثا رياضيا كبيرا على مستوى الكويت سنويا.



وتتمثل رؤية بنك الخليج أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال مشاركة موظفيه في العمل خلال بيئة شاملة ومتنوعة لتقديم خدمة عملاء مميزة، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام.

وبفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة التي يملكها البنك، يمنح عملاءه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية سهلة وسريعة.



وفي إطار دعمه لرؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، وحرصه على التعاون مع مختلف الأطراف لتحقيقها، يلتزم بنك الخليج بالعمل على إحداث تطورات قوية في مجال الاستدامة، على كل المستويات البيئية والاجتماعية والحوكمة، من خلال مبادرات الاستدامة المتنوعة، والمختارة بشكل استراتيجي داخل البنك وخارجه.