

أعلن البنك الأهلي الكويتي - مصر، عن نتائجه المالية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2022، حيث ضاعف البنك صافي الأرباح ليصل إلى 1.7 مليار جنيه مصري، وذلك مقارنة بـ 833 مليون جنيه بنهاية 2021، وبلغ صافي الدخل من العائد 2.7 مليار جنيه مقارنة بـ 2.1 مليار جنيه في عام 2021 بزيادة قدرها 29.1%.



كما نما صافي الأرباح التشغيلية ليبلغ 2.2 مليار جنيه بزيادة قدرهـــا 26.3% مقارنــــة بـ 1.7 مليار جنيه بنهاية عام 2021، ووفقا للنتائج المعلنة للبنك الأهلي الكويتي- مصر، شهد إجمالي الأصول ارتفاعا بنسبة قدرها 33.2% ليصل إلى 75.6 مليار جنيه، مقارنة بميزانية البنك عن العام السابق والتي بلغت 56.8 مليار جنيه.



وزاد إجمالي ودائع العملاء بنسبة 38.2% لتصل إلى 66.2 مليار جنيه مقارنة بـ 47.9 مليار جنيه في نهاية 2021، كما ارتفع إجمالي محفظة القروض بالبنك بنسبة 29.95% ليصل إلى 35.6 مليار جنيه مقارنة بـ 27.4 مليار جنيه في عام 2021.



وبهذه المناسبة، أعرب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي- مصر علي معرفي، عن امتنانه لتحقيق هذه النتائج القوية وبمعدلات النمو الملحوظة التي استطاع البنك إنجازها على مستوى جميع المؤشرات المالية بنهاية عام 2022 وذلك بفضل إتباع استراتيجية ممنهجة وخطط عمل مرنة تتواكب مع متغيرات المشهد الاقتصادي.



كما أشاد بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري والحكومة المصرية على توجيهاتهم ومبادراتهم المستمرة وتكثيف الجهود لدعم القطاع المصرفي والتي قامت بدورها على تجاوز الأزمات الاقتصادية والصمود أمام التحديات العالمية.



وأضـــــاف معرفـــــي: «إن استراتيجية البنك الأهلي الكويتي- مصر الحكيمة ذات النهج الحذر تعزز من مكانته بالسوق المصرفي المصري، وأنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر والتقدير إلى الإدارة التنفيذية على تفانيهم وجهودهم التي بذلوها طوال العام، كما أتوجه بالشكر لأعضـــاء مجلـــس الإدارة والمساهمين والعملاء على ثقتهم المستمرة في البنك الأهلي الكويتي- مصر».



وتعقيبا على هذه النتائج المالية، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في البنك الأهلي الكويتي- مصر خالد السلاوي: «نحن نعتز بتحقيقنا أعلى أرباح سنوية في تاريخ البنك على مدار السنوات الـ 7 الماضية، حيث سجل البنك نموا غير مسبوق على مستوى الأداء والربحية خلال هذا العام الاستثنائي، ما يؤكد قوة مركزنا المالي، وقد بلغت أرباح البنك قبل الضريبة 2.2 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 70% مقابل 1.3 مليار جنيه مصري عن عام 2021».



وأضاف السلاوي: «استطاع البنك الأهلي الكويتي- مصر أن يخطو بخطى ثابتة نحو النمو المستدام بفضل ما قدمه فريق العمل من مستوى متميز في الأداء، ولهذا أتقدم بالشكر لجميع العاملين بالبنك الأهلي الكويتي- مصر على تفانيهم المستمر في العمل ودعمهم لعملائنا في ظل الظروف الراهنة، ولم يكن بإمكاننا أن نصل لهذه النجاحات من دون هذا المستوى المتميز من العمل الدؤوب والمثابرة والتركيز المستمر على تطوير الخطط المستقبلية للبقاء في صدارة المنافسة في السوق المصرفي المصري، موضحا أن البنك استطاع بفضل الأداء التشغيلي القوي أن يقف على أرض صلبة تعزيزا لاستراتيجيتنا التي مكنتنا من تجنب المخاطر خاصة في ظل التطورات التي يشهدها الاقتصاد حاليا.

وستظل نظرتنا المستقبلية يسودها التفاؤل بشأن تحسن الوضع الاقتصادي وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبنك المركزي المصري وعملهم الدؤوب لرسم خطة للنهوض بالقطاع الاقتصادي».



وفي السياق ذاته، أشاد السلاوي بالدور الريادي الذي يلعبه البنك المركزي المصري لتكثيف الجهود نحو التحول الرقمي بما يدعم أولوياتنا الاستراتيجية نحو نشر ثقافة الشمول المالي، كما أطلق البنك الأهلي الكويتي- مصر سلسلة من المبادرات المصرفية المهمة التي تهدف إلى تلبية احتياجات ومتطلبات عملائنا من جميع شرائح المجتمع.

وتستمر استراتيجية البنك الأهلي الكويتي- مصر المرتكزة على رفع مؤشرات الأداء المالي وتطوير مهارات العاملين والارتقاء بمستوى خدمة العملاء لتقديم تجربة مصرفية تتسم بالسلاسة والمرونة، بما يضمن استمرار البنك في تحقيق أهدافه الطموحة وريادته في السوق المصرفي المصري.



كما أن البنك الأهلي الكويتي- مصر يلعب دورا كبيرا في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.





دور ريادي في المسؤولية المجتمعية



إلى جانب الدور المصرفي المهم الذي يلعبه البنك في دعم الاقتصاد المصري، وحرصه على توفير أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية، يسعى البنك الى تعزيز دوره في المسؤولية الاجتماعية التي تعد جزء أساسيا من استراتيجية البنك الأهلي الكويتي- مصر، من خلال حرصه على المشاركة الدائمة في المبادرات والفعاليات المجتمعية المختلفة التي يتم تنظيمها من قبل القطاع الحكومي والقطاع الخاص وجمعيات النفع العام غير الربحية، والتي تشمل قطاعات الرعاية الصحية والبيئة والتعليم والرياضة وكذلك دعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

إضافة إلى اهتمام البنك الأهلي الكويتي- مصر الذي يوليه بالشمول المالي ونشر الثقافة المالية في المجتمع من خلال مشاركته ودعمه لمبادرات البنك المركزي المصري والكيانات الرائدة في هذا المجال، حرصا من البنك على نشر الوعي بمفهوم الشمول المالي وإتاحة كل المنتجات والخدمات المصرفية والمالية لجميع شرائح المجتمع لبناء مجتمع مترابط وأكثر تنوعا.