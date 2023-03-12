

أحمد خميس



أحالت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة وإدارة مكافحة التزوير والتزييف إلى إدارة الإبعاد الإداري 22 وافدا ضبطوا في أوكار للمساج والقمار والتطبيب.



وبحسب مصدر امني فإن عدد الموقوفين في وكر للمساج في السالمية بلغ 6 متشبهين، حيث ضبطوا بعد تحريات عن تقديمهم خدمات المساج وخدمات أخرى غير مشروعة. وفي حولي تمت مداهمة وكر استغله وافد عربي في تقديم الخدمات الطبية والشعوذة وعثر بحوزته على أدوات تؤكد ممارسته هذا النشاط غير الشرعي.



وفي الـفـروانية تـمـت مـداهـمـة وكـر للـقـمار وضبط بداخله 15 وافدا وعثر بحوزة المقامرين على أوراق للعب ونحو 600 دينار.