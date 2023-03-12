وزير الداخلية: نتعرض إلى حرب شرسة ولن نسمح لمهربي المخدرات بالمساس والضرر بأبنائنا وسلب مستقبلهم



منصور السلطان - محمد الجلاهمة



أعرب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد عن تقديره لجهود رجال الأمن المستمرة وجميع قطاعات الدولة المعنية في التصدي لمهربي المواد المخدرة وصد جميع أساليب ومحاولات التهريب، مشيرا إلى أننا نتعرض إلى حرب شرسة ولن نسمح لهم بالمساس والضرر بأبنائنا وشبابنا وسلب مستقبلهم.



جاء ذلك لدى إشراف الشيخ طلال الخالد، واستمرارا لحرصه ومتابعته لجهود قطاعات وزارة الداخلية في مكافحة آفة المخدرات والمؤثرات العقلية وضبط مروجيها ومهربيها حماية لشباب الوطن من أخطارها المدمرة، على ضبط رجال الادارة العامة لخفر السواحل 6 أشقاء يقومون بتصنيع وترويج المواد المخدرة بحوزتهم 120 كيلو حشيش و36 ألف حبة كبتاغون وكيلو من مادة الشبو وربع كيلو من مادة هيروين المخدرة، و9 كيلو من بودرة اللاريكا، و15 الف كبسولة حبة لاريكا، بالإضافة إلى 50 ألف كبسولة فارغة، حيث يقوم الأشقاء الستة بتصنيع وترويج بودرة وأقراص اللاريكا والشبو.



ودعا وزير الداخلية رجال مكافحة المخدرات إلى المزيد من الجاهزية واليقظة، وبذل كل الطاقات من اجل ملاحقة وضبط من يقوم بتهريب وترويج وتصنيع تلك السموم، مؤكدا انه لا أحد فوق القانون وستتم محاسبة كل من يتعاون أو يتخاذل أو يقصر، وهذا عهد امام الله ان نحمي بلدنا ومواطنينا.



رافق النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد في زيارته إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وكيل وزارة الداخلية بالإنابة اللواء منصور العوضي، ورئيس الموارد البشرية وتقنية المعلومات ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي بالإنابة الشيخ مبارك سالم العلي، ومدير عام الإدارة العامة لخفر السواحل اللواء طلال المونس.