أعرب مدير الدراسات في وزارة الاعلام اللبنانية وعضو فريق الخبراء لمكافحة الارهاب في الاعلام العربي خضر ماجد، عن شكره للكويت لاستضافتها هذا الاجتماع.



وقال: لقد عودتنا الكويت دائما على جمع الكلمة العربية وتوحيدها في سبيل نهضتها وإبعاد الشرور عنها، مشيرا الى ان الكويت قريبة جدا لقلوب الشعب اللبناني، لان الكويت ولبنان دولتان وشعبان في قلب واحد وقضايا مشتركة واحدة. وأضاف ماجد ان هذا الاجتماع هو استكمال لاجتماعات سابقة لدور الاعلام العربي لمكافحة الارهاب وهو يقوم على عدة مسائل ابرزها، كيف الاعلام العربي يكون له خطة مشتركة في مواجهة الارهاب بكل اشكاله سواء الفردي او المجتمعي او ارهاب الدولة وهو العدو الاسرائيلي الذي يمارس يوميا ارهابه على الشعب الفلسطيني من خلال تدمير منازله وتهجير الشعب الفلسطيني دون اي عقاب لهذا المغتصب.