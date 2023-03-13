عبدالعزيز الفضلي



يقوم مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية بزيارات لجميع قطاعات وإدارات وزارة التربية، وذلك لمعالجة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية.



جاء ذلك في كتاب وجهه بدر العجمي مدير مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية إلى وكيل وزارة التربية إلى قطاعات الوزارة، قال فيه: إنه بشأن متابعة معالجة الملاحظات الواردة بتقارير الجهات الرقابية وتسهيلا لقيام إدارة مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية بأعمالها، نود إفادتكم بقيام فريق مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية بعمل متابعات وزيارات دورية مع جميع قطاعات وإدارات وزارة التربية، وذلك لمعالجة الملاحظات الواردة في تقارير الجهات الرقابية، حتى يتم تلافي تلك الملاحظات وعدم تكرارها في تقارير لاحقة.