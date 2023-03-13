نظّمت الجامعة الأمريكية في الكويت المحاضرة الثامنة من سلسلة منتدى الحوارات البحثية، والمحاضرة الثالثة للعام الأكاديمي 2022/2023، إذ قدمها رئيس قسم الموسيقى بجامعة دارتموث د. ثيودور ليفين، وحملت عنوان «الموسيقى والفنون الحرة،» وذلك بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلبة بالحرم الجامعي. وتحدث د. ليفين عن وجهة نظره حول الموسيقى باعتبارها مجالا شاملا، حيث إن الموسيقى هي شكل فني متعدد التخصصات يتضمن مجموعة من المجالات التي تشمل الحساب والهندسة وعلم الفلك، كما سلط الضوء على كيفية إدراج الموسيقى في المناهج الجامعية والمشاريع البحثية من خلال منظور التخصصات المتعددة التي تمتد عبر الفنون الحرة، مما يؤكد مدى شمولية الموسيقى.وأوضح د.ليفين أن فكرة تجميع الموسيقى جنبا إلى جنب مع الرياضيات والعلوم والذي كان يسمى قديما بـquadrivium قد تبدو غير متوقعة في عالم اليوم، حيث تفهم ممارسة الموسيقى عالميا على أنها مجال من مجالات الفنون، بينما ينتمي تاريخ ونظرية الموسيقى ونقدها في الأصل إلى مجال العلوم الإنسانية.