الشايع: ليس بغريب على «بوبيان» دعم مبادرات وإسهامات تبرز دوره كمؤسسة مصرفية إسلامية

الديحاني: الهيئة تسير بخطى مدروسة لتقديم مشاريع متميزة لنشر القرآن الكريم والسنة النبوية

الكليب: التطبيق يتمتع بخصائص ومميزات ابتكارية عديدة تميزه عن غيره من سائر التطبيقات



أسامة أبو السعود

أعلن بنك بوبيان بالتعاون مع الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما اليوم إطلاق تطبيق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر في خطوة تعزز دعم ونشر كتاب الله بين جموع المسلمين في الكويت والمنطقة والعالم اعتمادا على التقنيات الحديثة التي تكفل وصوله إلى الملايين بالشكل الذي يحقق لهم الاستفادة المرجوة.



وتم الإعلان عن تدشين التطبيق رسميا خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بالمسجد الكبير وبحضور كل من رئيس مجلس الإدارة في بنك بوبيان عبدالعزيز الشايع ومدير عام الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما د.فهد الديحاني بجانب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بوبيان عادل الماجد والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية عبدالله التويجري ورئيس الخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية الشخصية عبدالله المجحم وعدد من كبار مسؤولي البنك والوزارة والهيئة.



وبهذه المناسبة قال الشايع «نلتقي اليوم (امس) معكم للإعلان عن إطلاق تطبيق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر كأول تطبيق رسمي من نوعه على مستوى الكويت والعالم لاسيما مع تنوع التطبيقات التي انتشرت في العقدين الاخيرين ومدى إمكانية الاستفادة منها في نشر كتاب الله بقراءاته المختلفة وهو ما تحقق من خلال التعاون بين بنك بوبيان ووزارة الأوقاف ممثلة في الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما».



وأوضح الشايع «نسعى من خلال رعايتنا لإطلاق التطبيق لخدمة القرآن الكريم وعلومه، وترجمة معانيه وتفسيره، وحماية النص القرآني من التحريف، من خلال التوظيف الأمثل للتقنيات المتقدمة في مجال الطباعة، والتسجيلات الصوتية، والنشر الإلكتروني، والتطبيقات الرقمية». وأضاف: لقد حظي قرار رعاية التطبيق على موافقة ودعم من جميع أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا لبنك بوبيان لما يمثله من أهمية ونبل الرسالة لهدف اتساع قاعدة المستفيدين لتشمل جميع المسلمين في الكويت والعالم لتكون الفائدة أعم وأكبر، موضحا ان هذا الأمر ليس بالغريب على بنك بوبيان وتاريخه الذي يشهد على تعزيز ودعم المبادرات والاسهامات في خدمة الإسلام والتي تبرز دوره كبنك إسلامي. وتقدم الشايع في نهاية كلمته بالشكر لوزارة الأوقاف وجميع مؤسساتها التابعة على الدور الذي يقومون به لخدمة الإسلام والمسلمين، كما تقدم بالشكر لجميع القائمين على تطبيق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر في الهيئة العامة لطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما لجهودهم المميزة.



من جانبه، قال مدير عام الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما د.فهد الديحاني «تميزت الهيئة منذ إنشائها بالدقة والإبداع والتجديد في مشاريعها وذلك عبر سلسلة مشاريع مدروسة ضمن خطة محكمة تراعي تحقيق الأهداف الريادية طويلة ومتوسطة وقصيرة الأمد في دولة الكويت. وأضح د.الديحاني ان من أهم مشاريع الهيئة المدروسة لخدمة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية هو طباعة «مصحف دولة الكويت» طباعة أنيقة بأحجام مختلفة تلبي جميع احتياجات المستخدمين والقيام بمراجعة جميع النسخ قبل الطباعة وبعده وذلك حرصا منا على حماية كتاب الله من أي أخطاء طباعية.



وأضاف «بعد طباعة المصحف انتقلنا إلى مشروع إصدار نسخة إلكترونية مميزة غير مسبوقة من خلال إطلاق تطبيق «مصحف دولة الكويت للقراءات العشر المتواترة» بأصولها وفرشها وشواهدها وذلك بالتعاون مع بنك بوبيان.



وأكد ان الهيئة لاتزال تسير على خطتها المدروسة لتقديم مشاريع متميزة مثل إنشاء مجمع الشيخ نواف الأحمد الصباح لطباعة المصحف الشريف ليمثل هذا المشروع واسطة العقد ودرة مشاريع الهيئة في خدمة القرآن الكريم باعتباره سيكون أهم الوجهات الحضارية لدولة الكويت.



كما حرصت الهيئة على إنشاء استوديو صوتي خاص لتسجيل ختمات مشتركة للقرآن الكريم بأصوات مجموعة من أفضل القراء صوتا وترتيلا وأداء بالتعاون مع إذاعات القرآن الكريم والقنوات المختصة لبثها باسم الهيئة.



وأشار د.الديحاني ان مشروع «مجمع السيرة النبوية» سيكون محطة للزائرين الراغبين في التعرف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بجانب إنجاز مشروع «موسوعة مفردات السيرة النبوية» والتي تم إنجاز ما يقرب من نصفها حتى الآن.



تطبيق يحقق هدفك



في سياق متصل قال مساعد المدير العام لقطاع التدقيق الشرعي في بنك بوبيان الشيخ فواز الكليب «يتمتع تطبيق مصحف دولة الكويت للقراءات العشر بالعديد من الخصائص والمميزات الابتكارية التي تميزه عن غيره من سائر التطبيقات، وأهمها توافره بعشر قراءات مختلفة تتيح لمستخدمه الاستماع إلى مجموعة متكاملة من أفضل القراء المفضلين لديه مع عرض خصائص القراءة والأصول والشواهد المختلفة مع تحديد علامة مرجعية لسهولة الرجوع إليها في القراءات العشر بالإضافة إلى إمكانية تحديد كلمة محددة والاستماع لها بمختلف القراءات المتوافرة».



وأكد ان التطبيق يعد تطبيقا متكاملا يجمع بين جمال التصميم وسهولة الاستخدام، بما يتيح للمستخدم إمكانية الانتقال بسهولة بين أرباع وأجزاء وسور المصحف من خلال الفهرس المقسم بجانب تأدية الختمات القرآنية وإتقان التلاوة والتفسير وإمكانية تحويل الآية القرآنية إلى صورة لحفظها او مشاركتها لتعميم الاستفادة والقراءة بين الجميع حتى لو لم يكن من مستخدمي التطبيق.



كما ينفرد التطبيق بتمكين المستخدم من خاصية إنشاء ختمة قرآنية محددة الفترة وخاصية متابعة والتذكير بالورد اليومي في قراءة القرآن الكريم وإمكان البحث وتمييز نص الآيات القرآنية في المصحف بلون مختلف عند النقر عليها أو أثناء التلاوة.



مبادرات في خدمة الإسلام





كان لبنك بوبيان على مدار السنوات الأخيرة الكثير من المبادرات والاسهامات في خدمة الاسلام والتي تبرز دوره كبنك اسلامي أبرزها مسابقة (رتل مع بوبيان) لحفظ وتلاوة القرآن الكريم التي نظمها البنك على مدار 8 سنوات متتالية وتم الاعلان عن دورتها التاسعة مؤخرا وهي المسابقة التي تعتبر الاكبر من نوعها خلال شهر رمضان المبارك سواء من حيث عدد المشاركين والذي يتجاوز 1000 مشارك أو من حيث قيمة جوائزها التي وصلت العام الحالي لأكثر من 11 ألف دينار.





جائزة في التمويل الإسلامي



قبل نهاية العام الماضي أعلن البنك عن إطلاق (جائزة بوبيان للبحث العلمي في مجال التمويل والاقتصاد الإسلامي) بهدف إثراء الاقتصاد الإسلامي بالمزيد من البحث والدراسات المتخصصة التي تواكب متغيرات العصر الحالي وتعمل على نقلها إلى مرحلة التطبيق الفعلي بما يفيد الصناعة المالية الإسلامية ويسهم في إثراء المكتبة الإسلامية.



«نور بوبيان» تعيد البصر للآلاف



ينظم البنك سنويا ومنذ عام 2016 (حملة نور بوبيان) لإعادة البصر للآلاف في أفريقيا وهي المبادرة التي تعتبر واحدة من أكبر المبادرات على مستوى العالم الإسلامي التي تستهدف مساعدة الفقراء والمحتاجين في الدول الافريقية ممن فقدوا نعمة البصر حيث عملت مجموعات تطوعية من البنك والمختصين على إجراء عمليات إعادة البصر لهم وبما يعيد اليهم بهجة الحياة.



إسهامات هيئة القرآن والسنة



إسهامات الهيئة العامة للقرآن والسنة عديدة ومتشعبة في خدمة القرآن وأهل القرآن وبالأخص قراء دولة الكويت حفظها الله وحرسها من كل سوء وكان من أبرز هذه الأدوار في خدمة كتاب الله العزيز إصدار ختمات صوتية لقراء دولة الكويت وعمل ختمات مشتركة ومفردة وكذلك تسجيل الروايات المختلفة وإهدائها لإذاعات العالم الإسلامي وبالأخص إذاعة دولة الكويت وهذه البادرة في خدمة القرآن الكريم وأهله تبين مكانة الدولة ورعايتها في خدمة الكتاب العزيز.