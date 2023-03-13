

ضمن مساعيه المتواصلة لتمكين الشباب، وباعتباره وجهة مفضلة للعمل في القطاع المالي الكويتي، شارك بنك الخليج في معرض التوظيف الذي نظمته كلية الكويت التقنية (KTech)، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 8 مارس الجاري.



وسلط ممثلو بنك الخليج خلال مشاركتهم في المعرض الضوء على طبيعة العمل المصرفي التي يجسدها البنك، وقدموا شرحا تفصيليا عن آليات العمل والفرص الوظيفية المتاحة لحديثي التخرج، كما قاموا بإجراء المقابلات الشخصية للطلبة المتقدمين.



وبهذه المناسبة، قالت مدير عام إدارة الموارد البشرية في بنك الخليج سلمى الحجاج: تأتي مشاركة بنك الخليج في معرض كلية الكويت التقنية هذا العام، ضمن جهودنا المتواصلة في دعم الكوادر الكويتية الشابة والعمل المستمر على تطوير إمكاناتهم.



وأشارت إلى أن «الخليج» في إطار مساعيه لترسيخ مكانته كبنك المستقبل، وضمن استراتيجيته لعام 2025، يحرص على استقطاب المواهب الشبابية في مختلف المجالات، باعتبارهم الجيل القادر على التماشي مع لغة العصر ومسايرة الابتكارات والـتـطـور الـتـكنولوجي المتسارع في القطاع المصرفي محليا وعالميا، لاسيما في ظل رحلة التحول الرقمي التي يقودها بنك الخليج والتي أثمرت عن خدمات ومنتجات نوعية خلال الفترة الماضية.



وأكدت الحجاج حرص البنك على دعم رؤية «الكويت الجديدة 2035»، التي تستهدف في مقدمة مرتكزاتها التوظيف في القطاع الخاص وتنمية الشباب الكويتي، وتشجيعهم على النمو والتطور، وهو الأمر الذي تعكسه نسب النمو المتزايدة للعمالة الوطنية في بنك الخليج خلال السنوات الأخيرة.



وتابعت: «نفتخر بأن يكون «الخليج» من البنوك الرائدة، التي تستثمر في رأس المال البشري بسخاء، لتعزيز كفاءات موظفيه، باعتبارهم المحور الرئيسي لتحقيق أهدافه الاستراتيجية، من خلال تزويدهم بأحدث الخبرات والمهارات اللازمة لمواكبة التطورات المصرفية الكبرى التي تمر بها الصناعة المصرفية».