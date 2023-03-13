

قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت، د. حمد الحساوي، إن البنوك المحلية تراقب بشكل حثيث طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة كل المعاملات المصرفية وتتحقق من الأنشطة المشبوهة مع العملاء، مشددا على أن البنوك المحلية والجهات الرقابية والحكومية لم ولن تطلب أي معلومات سرية أو مصرفية من العملاء.



وأكد الحساوي حرص البنوك المستمر على التواصل مع عملائها من خلال حملاتها التوعوية بشأن ضرورة عدم الإفصاح عن أي معلومات مصرفية تتميز بطبيعتها السرية (مثل رقم الحساب أو البطاقة أو الرقم السري) لأي أطراف غير رسمية أو غير موثوقة في حال تم الدفع عبر الإنترنت (أونلاين).



وحول تعرض بعض مستخدمي خدمة «أبل باي» لعمليات احتيال مالي وذلك بعد قيام بعض العملاء بالإفصاح عن بياناتهم المصرفية، أشار الحساوي إلى أن الحالات المبلغ عنها لدى البنوك المحلية محدودة جدا وتتعلق فقط بالعميل الذي أفصح عن بياناته المصرفية.



وأكد الحساوي على أن كل الأنظمة الداخلية للبنوك تتميز بأعلى درجات الأمان وتحافظ على أعلى معايير التشفير، كما تقوم البنوك بتحديث وتعزيز أنظمتها الأمنية بشكل مستمر. كما أكد الحساوي أن مدفوعات المحافظ ApplePay، Samsung، GooglePay، آمنة وتعتبر طريقة دفع مثالية، وتناسب جميع الفئات لمرونتها وسهولة استخدامها.



وأكد الحساوي أنه انطلاقا من حرص بنك الكويت المركزي ضمن جهود الحملة الوطنية لتوعية العملاء «لنكن على دراية» على مصالح وأموال العملاء الكرام وبالتنسيق مع اتحاد مصارف الكويت، فإنه يطالب العملاء بالتحلي باليقظة والانتباه خلال استخدام البطاقات الائتمانية أو الدفع من خلال محافظ الدفع المختلفة، ويهيب بهم عدم الإفصاح عن بياناتهم المصرفية ذات الطبيعة الخاصة والسرية، لأي جهة تحاول الحصول على تلك البيانات عن طريق الرسائل أو وسائل الاتصال الأخرى، والالتزام بالرسائل التحذيرية التي توجهها البنوك دائما بهذا الشأن.