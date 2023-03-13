قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرجاء شرعنة بؤرة «افيتار» الاستيطانية في جبل صبيح بالضفة الغربية المحتلة، وتأجيل النظر في إخلاء بلدة الخان الأحمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك.



وحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلي (كان 11)، فإن قرار نتنياهو جاء تفاديا للتصعيد خلال شهر رمضان وعلى خلفية الالتزام لواشنطن بعدم شرعنة مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. وكان مكتب نتنياهو قد أعلن في بيان سابق أن إسرائيل أبلغت الإدارة الأميركية بأنها لن تصادق على شرعنة بؤر استيطانية عشوائية غير البؤر الاستيطانية التسع التي صادق عليها المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، مؤخرا.



من جهة أخرى، أعلنت مجموعة المقاومة المسلحة الفلسطينية «عرين الأسود» أن 3 من أفرادها قتلوا في اشتباك مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة.



وقالت المجموعة في بيان إنه «بعد رصد دقيق لوحدة غولاني التابعة للجيش الإسرائيلي على حاجز صرة (قرب نابلس) تحركت إحدى مجموعتنا المقاتلة لنصب كمين لهذه الوحدة والاشتباك معهم».