نجحت «ببلش هير»، المبادرة التي أطلقتها الشيخة بدور القاسمي بهدف إزالة الحواجز والتحديات المهنية التي تعترض النساء في قطاع النشر، في تحقيق نقلة نوعية تمثلت في توسيع قاعدة مؤيديها من النساء وجمع بيانات جديدة حول واقع صناعة النشر، وذلك خلال مشاركتها لأول مرة في جناح خاص بمعرض بولونيا لكتاب الأطفال، الذي يعد واحدا من أهم معارض الكتب الدولية.



وشهد جناح «ببلش هير» إقبالا لافتا من الناشرات على مدى مدة المعرض الذي استمر أربعة أيام، ليتحول إلى مركز للنقاشات حول التنوع والشمول. وشملت الفعاليات لقاءات تعارفية، واجتماعات عمل، ومناقشات عامة حول مجموعة من القضايا الملحة، بداية من تغيير الوضع الراهن في مجال نشر كتب الأطفال، إلى مساعدة النساء لبعضهن البعض في صناعة النشر، مع التركيز على القوة التحويلية للتوجيه والإرشاد.



وخلال حلقة نقاشية، شددت الشيخة بدور القاسمي، مؤسسة «ببلش هير» والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، أمام الحضور من المهنيين والناشرين الدوليين، أنه على الرغم من التقدم المتواضع، فإن الشمول الحقيقي والدائم في قطاع النشر لن يكون سهلا.



وتابعت «مازال أمامنا الكثير من العمل لتحقيق الشمول والتنوع في صناعة النشر والأدب، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات مستمرة بسبب هيمنة بعض العقليات والممارسات التي عفا عليها الزمن، ولهذا لايزال يتعين علينا الدفاع عن القضية والنضال من أجل تحقيق هذا التوازن في صناعة النشر، ومنح المزيد من الناشرات الفرصة للقيادة وإحداث تغيير ملموس».



واستضاف جناح «ببلش هير» عددا من المتحدثين أبرزهم إيلينا بازولي، مديرة معرض بولونيا لكتب الأطفال، وبيرميندر مان، الرئيس التنفيذي لشركة بونير بوكس بالمملكة المتحدة، وكاريني بانسا وفانتسا جوبافا، رئيسة ونائبة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وليزا ليونز جونستون، رئيسة دار «كيدز كان برس» الرائدة بنشر كتب الأطفال في كندا، وإيما هاوس، مالكة مجموعة أوريهام.



وقام زوار الجناح بملء استبيان رقمي يوفر لـ «ببلش هير» بيانات قيمة في التخطيط للمبادرات والأنشطة المستقبلية، واشترك عشرات الأشخاص أيضا في النشرة الإخبارية لـ «ببلش هير»، وتابعوا صفحاتها على فيسبوك وتويتر، وانضموا إلى صفحتها الاحترافية على «لينكد إن».



تواصل وتعارف بيوم المرأة



نظمت «ببلش هير»، بالشراكة مع دار النشر الكندية «كيدز كان برس»، حفل إفطار للتواصل والتعارف بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس)، حضرته العشرات من النساء الرائدات في مجال النشر.



وقالت الشيخة بدور القاسمي في كلمتها الافتتاحية خلال حفل الإفطار «لا ينبغي أن يكون يوم المرأة العالمي مجرد يوم عادي، بل يجب أن يكون كل يوم فرصة لدعم تجارب ونجاحات القيادة النسائية والاحتفاء بها، ومجتمع النشر له دور كبير في جعل كل يوم مهما للنساء، وفي جعل كل قصة من قصصهن مسموعة، ومفهومة، وذات قيمة».



واحتفالا بإنجازات المرأة، عرض جناح «ببلش هير» 115 كتابا دوليا، برعاية أكاديميا دروسيلماير وتعاونية جيانينو ستوباني.