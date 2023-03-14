قال بيت الزكاة إن ملتقى «فقه الزكاة»، المقرر تنظيمه في الفترة ما بين 13 و15 مارس الجاري، سيتناول موضوعات مهمة بشأن طرق احتسابها ومقاصد الشريعة فيها ودور العمل الخيري في دعمها.



وأوضح المدير العام لبيت الزكاة بالإنابة د.ماجد العازمي في تصريح صحافي، ان الملتقى سيعقد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.



وأكد د.العازمي الحرص على تبادل الخبرات بين مؤسسات الزكاة في دول الخليج العربي بغية الارتقاء بعملها ودورها المهم في تحقيق التكافل والأمن الاجتماعي ودفع عجلة الاقتصاد.



ويشارك في الملتقى مسؤولون في مؤسسات وصناديق الزكاة في دول الخليج العربية.