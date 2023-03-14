

أعلن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب اليوم الاثنين أسماء الفائزين بمعرض الشباب التشكيلي المقام ضمن مهرجان القرين الثقافي في دورته الـ 28.



وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس مساعد الزامل لـ «كونا»، على هامش افتتاح المعرض المقام في متحف الفن الحديث، ان المجلس يقدم الدعم للفنانين الشباب عبر تنمية مهاراتهم بالورش الفنية المتنوعة والمسابقات الفنية المختلفة.



وذكر الزامل أن 10 شباب حازوا لقب الدورة الحالية للمعرض من أصل 27 شاركوا بـ 40 عملا فنيا، مبينا أنه تم اختيار الأعمال الفائزة من لجنة محايدة، معتبرا أن المعرض من أهم المعارض الفنية المعنية بفئة الشباب إذ يوفر فرصة للتعريف بهم وتشجيع مواهبهم وتسويق أعمالهم الفنية.



وأشار إلى أن المعرض الذي يشترط مشاركة الشباب أقل من 30 عاما يوفر لهم المساحة لإبراز مواهبهم ويسهم في التنافس بينهم عبر اختيار أفضل 10 أعمال وتقديم جوائز مادية ومعنوية، موضحا ان الجوائز نوع من أنواع التشجيع واهم نقطة هي مشاركة اكبر عدد من الفنانين.



وتولى الزامل تكريم الفائزين بالجوائز وهم: زينب الصايغ، وعبدالله الرشيدي، واسماء الصواغ، واحمد القلاف، وسارة شير، وصفا العرادة، ونورة مشعان، وشيماء العازمي، وهاجر مزيد، ويوسف خاجه.