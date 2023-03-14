

أشاد عدد من رؤساء وفود الدول العربية المشاركة في اجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العرب اليوم الاثنين بجهود الكويت في لم الشمل العربي وتقوية صورته وتوحيد صفوفه واستراتيجيته في مواجهة التحديات المشتركة.



جاء ذلك في تصريحات لرؤساء الوفود لـ «كونا» على هامش انطلاق أعمال الدورة العادية الـ 98 للجنة الدائمة للاعلام العربي، وذلك ضمن فعاليات الدورة العادية الـ 16 لاجتماعات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والتي تتصدر القضية الفلسطينية جدول اعمالها إلى جانب العديد من القضايا الإعلامية المهمة.



وأشاد رئيس الوفد القطري المستشار الإعلامي في المؤسسة القطرية للاعلام عبدالرحمن العبيدان باستضافة الكويت لهذه الاجتماعات وبحفاوة الاستقبال، مثنيا على وقوف الكويت ومساندتها لشقيقتها قطر خصوصا اثناء فعاليات نهائيات كأس العام 2022 التي احتضنتها ونظمتها بلاده بكل احترافية ونجاح.



وأكد العبيدان أهمية اللقاءات المستمرة لمسؤولي الاعلام في الوطن العربي لتوحيد الصف ونبذ خطاب الكراهية والتصدي للارهاب بأشكاله.



وثمن جهود جامعة الدول العربية وأعضائها في التشاور لتطوير الاستراتيجيات الإعلامية والتشارك في الآراء والتجارب للاستمرار في تطوير ومواكبة التغيرات الإعلامية في عالمنا اليوم.



وأفاد العبيدان بأن الجامعة باعتبارها جهة تشريعية تضع الخطط والاستراتيجيات بعد دراستها ولأعضائها تنفيذ تلك الاستراتيجيات وفق استراتيجية وخطة كل دولة ومنها الجانب الإعلامي الذي تركز عليه هذه الاجتماعات في الكويت هذا الأسبوع.



من جهتها، قالت رئيسة الوفد التونسي مدير عام مصالح الإعلام والاتصالات في رئاسة الحكومة التونسية هاجر الشرايبي إنه بالرغم من رقمنة العالم وإمكانية تنظيم المؤتمرات والملتقيات عالميا «عن بُعد» الا ان التواصل والتشاور بشكل مباشر أقوى وأعمق وأكثر فاعلية.



وأكدت الشرايبي أهمية الدور الإعلامي في التصدي للارهاب ونبذ خطاب الكراهية كونهما من الموضوعات الآنية التي ستشملها الاجتماعات طوال الأسبوع، مشيدة بالسعي الكويتي والعربي لتوحيد الاستراتيجية الإعلامية والتشارك في الخبرات بهذا الشأن الذي له وقع الإيجابي على العمل الإعلامي المشترك والمنفرد في كل دولة.



وأشارت الى أن تونس تعرضت لهجمات ارهابية عدة في الأعوام السابقة وخلفت مئات القتلى والجرحى مبينة «انه في بادئ سلسلة تلك الهجمات وقع الاعلام التونسي بالعديد من الأخطاء في التعامل مع الأحداث وسردها».



بدورها، قالت رئيسة الوفد المصري عضو المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المصري رانيا هاشم إن الاجتماعات ناقشت عدة قضايا كان لها أولوية قصوى منها القضية الفلسطينية وكيفية تضافر الجهود الإعلامية العربية في سبيل دعم القضية العربية.



وأشادت هاشم باستضافة الكويت لهذه الاجتماعات، مشيرة إلى أنه على الرغم من صعوبة «توحيد الخطاب الإعلامي العربي» لخصوصية كل دولة إلا انه من الممكن «توحيد نقل الصورة الإيجابية لكل الدول العربية بالاستعانة بالإنجازات العربية المشتركة».



وقد انطلقت فعاليات الدورة الـ 16 الأحد بحضور ممثلين عن المنظمات والاتحادات الإعلامية تحت مظلة الجامعة العربية وبتنظيم من وزارة الاعلام وتستمر الاجتماعات حتى نهاية الأسبوع يتخللها عدة جلسات للدورة العادية من الاجتماعات، إضافة الى اجتماعات تشاورية لوزراء الاعلام والوفود العربية الذين يحلون ضيوفا على الكويت.