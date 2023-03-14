عاطف رمضان



أوضح وكيل وزارة الاعلام بالتكليف د. ناصر المحيسن ان المواضيع التي يتم تناولها خلال الاجتماعات التي يتم عقدها في الكويت، ضمن جدول اعمال اجتماعات جامعة الدول العربية للدورة العادية الـ89 للجنة الدائمة للاعلام العربي والدورة العادية الـ16 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الاعلام العربي، تهدف الى إبراز قضايا مهمة كالقضية الفلسطينية، ودور الاعلام العربي في التصدي لظاهرة الارهاب، وخطة التحرك الاعلامي العربي في الخارج، والاعلام الإلكتروني والخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة 2030 وإدراج مادة التربية الاعلامية في المناهج الدراسية ويوم الإعلام العربي، ووضع استراتيجية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية.



وأضاف المحيسن في تصريح لـ «الأنباء» أن هذه الاجتماعات لها دور مركزي وحيوي في ترسيخ التعاون الاعلامي العربي ودعم القضايا العربية على مختلف الأصعدة، معربا عن أمله ان تكون هذه الاجتماعات فرصة لمناقشة آلية تفعيل خطة التحرك الإعلامي العربي ووضع استراتيجية إعلامية مشتركة. كما ترعى الكويت من خلال اجتماعات اللجنة الدائمة جائزة التميز الاعلامي في سنة 2023 والمخصصة لموضوع الاعلام البيئي تحت شعار (التغير المناخي والمستقبل). ولفت الى ان الكويت حريصة على دعم العمل الاعلامي المشترك الذي يسهم في تحقيق التكامل وتوحيد الرؤى في سبيل تحقيق الأهداف الإعلامية المشتركة.



وزاد قائلا: العالم في سباق مستمر ومتنام في الجانب الإعلامي ولمواكبة هذا التطور المتسارع يأتي دورنا في الكويت لاحتضان مثل هذه الاجتماعات التنسيقية لتحقيق الأهداف المشتركة.