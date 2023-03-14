ثامر السليم



كرم مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع أحد مراكز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، المخترعين الكويتيين الحائزين على براءات اختراع عالمية تقديرا لجهودهم العلمية، وجاء ذلك خلال حفل تكريم أقامه المركز بحضور رئيس مجلس إدارة المركز بدر الحميضي ومدير عام المركز ندا الديحاني، هذا وقام الحميضي بتسليم المخترعين شهادات براءات الاختراع التي تم تسجيلها لهم من قبل المكتب الأميركي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية، وشمل التكريم 5 مخترعين وهم م.أمل أحمد الصفار ود.بدر أحمد القطان وبشاير دشتي وسارة الغريب وم.آلاء الحربي.



وقال الحميضي إن مركز صباح الأحمد للموهبة والإبداع يحرص كل الحرص على تنمية قدرات ومهارات أبناء دولتنا الحبيبة، كما يأتي ذلك في إطار سعي المركز الدؤوب إلى تقديم كافة أوجه الدعم والتشجيع في هذه الابتكارات التي ترفع من اسم بلادنا الكويت في المحافل الدولية، معربا عن فخره واعتزازه بالمخترعين الكويتيين الذين تم تكريمهم، مشيدا بجهودهم الرائعة وإنجازاتهم المتميزة في مجال الابتكار والتطوير.



من جانبه، أكد ندا الديحاني أن المركز يولي اهتماما بالغا بتقديم الدعم الكامل للمخترعين والمتميزين والموهوبين ورعايتهم والوصول بهم إلى المستويات العالمية، مؤكدا على أن المركز سيواصل دعمه للابتكار والاختراع في مختلف المجالات، وسيعمل على توفير المناخ الحاضن الذي يساعد على تنمية الأفكار الكويتية وتحويلها إلى واقع والوصول بها إلى الأهداف المرجوة وإلى آفاق رحبة.



هذا، وعبر المخترعون عن سعادتهم وامتنانهم للتكريم، مؤكدين على أن ذلك يمثل دعما كبيرا لهم ولأعمالهم المبتكرة ويحقق طموحاتهم في وصول أفكارهم واختراعاتهم للعالمية ورفع اسم الكويت عاليا.