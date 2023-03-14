عبدالله الراكان



كشف نائب المدير العام لقطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريـــب م. جـــلال الطبطبائي، عن مخاطبــة مديري المعاهد لحصر احتياجات المعاهد من أعضاء الهيئة التدريبية، تمهيدا لتجهيز إعلان استقبال طلبات تعيين عضو هيئة التدريب قريبا.



جاء ذلك خلال تنظيم قسم الكهرباء والإلكترونات في المعهد العالي للاتصالات والملاحة معرض «المستقبل المهني» السابع برعاية مدير الهيئـــة العامة للتعليــم التطبـــيقـــي والتدريــب د. حسن الفجام.



وأضاف الطبطبائي أن هناك مراسلات بين قطاع التدريب مع عمادة القبول والتسجيل في «التطبيقي» لمعرفة أعداد الطاقة الاستيعابية لمختلف المعاهد لتجهيز خطة القبول للعام التدريبي المقبل، لافتا إلى أن قطاع التدريب قام بتشكيل فرق مع مختلف قطاعات سوق العمل لتلبية احتياجاتها من مختلف خريجي المعاهد.



وقال الطبطبـــائي: «تشرفنا اليوم بافتتاح معرض الفرص الوظيفية للمعهد العالي للاتصالات والملاحة»، مشيرا إلى أن المعهد يعتبر من المعاهد المميزة في قطاع التدريب، نظرا لما يعود به من فائدة على الطلبة».



من جانبه، أعلن مدير المعهد العالي للاتصالات والملاحة عباس السماك، عن مشاركة 22 جهة حكومية وخاصة في معرض الفرص الوظيفية السابع، لتوفير فرص العمل المتدربين للطبة.