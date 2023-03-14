عبدالعزيز الفضلي



أعلن مدير إدارة التعليم الديني بوزارة التربية أنور عبدالغفور في تصريح خاص لـ«الأنباء» عن إعادة الدروس لطلبة المنح الدراسية الذين لم يتمكنوا من تلقيها الأسبوع الماضي بسبب غيابهم الجماعي وعدم حضورهم للمدرسة لعدم وجود حافلات تنقلهم من سكنهم إلى المدرسة.



وقال عبدالغفور: بعد إنهاء مشكلة توافر الباصات، ولله الحمد، لطلبة المنح وانتظامهم بالدوام وضعنا خطة بديلة لتعويض ما فاتهم من المنهج الدراسي، مشيرا إلى انه سيتم استغلال بعض حصص المواد غير الأساسية لتنفيذ هذه الخطة، خاصة ان الطلبة لا ذنب لهم في هذا الجانب.