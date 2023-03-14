ناشد عضو مجلس إدارة الجمعية الكويتية للدراسات العليا د.سعود ناصر الطامي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح سرعة تشكيل الحكومة الجديدة.



وقال الطامي في تصريح صحافي إنه أصبح من الضروري سرعة تشكيل الحكومة الجديدة واختيار الوزراء المعنيين، للنظر في الملفات العالقة وحسم المشكلات التي تؤرق المواطنين وباتت تهدد مصالحهم ومستقبلهم ومستقبل أبنائهم.



ودعا الطامي سمو رئيس الوزراء إلى اختيار وزراء أكفاء متخصصين، من أصحاب الخبرات القيادية والإدارية بعيدا عن المحاصصة والمجاملات، مشيرا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب المزيد من الجهد والعمل، واختيار أصحاب الفكر والرؤى والخطط الاستراتيجية الذين يعملون من أجل الوطن ورفعته ونهضته، باتخاذ القرارات والإجراءات التي تصب في مصلحة المواطنين، وليس من أجل مصالحهم الشخصية، لتحقيق رؤية الكويت 2035.



وشدد الطامي على ضرورة انتشال التعليم من حالة الفشل والشلل التام التي تعاني منها المؤسسات التعليمية والأكاديمية منذ سنوات، وضعف مخرجات التعليــم، وانخفـــــاض مستوى جودة التعليم في المؤشرات الدولية، مؤكدا أن التعليم بات في حاجة ماسة إلى أصحاب الكفاءات المتخصصة، بعيدا عن الشللية، التي تسيطر على مؤسسات التعليم في التعيينات والبعثات والترقيات، وأصحــــاب المصالح والمتنفعين.