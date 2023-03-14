وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى وزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن أسماء الشركات المتعاقدة معها وزارة الصحة لتوفير طائرات الإخلاء الطبي، وإدارة المخازن ضمن قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية، وجاء السؤال الأول كالتالي:



يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي



1 - أسماء الشركات المتعاقدة معها وزارة الصحة لتوفير طائرات الإخلاء الطبي خلال السنوات الخمس الأخيرة وقيمة الميزانية المرصودة لها لكل سنة على حدة وصورة ضوئية عن العقود - إن وجدت.



2 - إحصائية بعدد عمليات الإخلاء الطبي خلال السنوات الخمس الأخيرة مع تحديد وجهة كل منها.



3 - هل جميع عمليات الإخلاء الطبي تتم من دولة الكويت؟ وهل هناك عمليات إخلاء طبي تمت من دول أخرى؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بحركة سيرها.



4 - ما أسباب عدم امتلاك وزارة الصحة طائرات مخصصة للإخلاء الطبي؟ وما تكلفتها التقديرية على الميزانية؟



وجاء السؤال الثاني كالتالي:



يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - هل استحدثت إدارة المخازن الطبية ضمن قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بموافقة ديوان الخدمة المدنية.



2 - تزويدي باختصاصات إدارة المخازن الطبية واختصاصات إدارة المستودعات الطبية.



3 - ما الحاجة لاستحداث إدارة المخازن الطبية في ظل وجود إدارة المستودعات الطبية؟



4 - هل صدرت قرارات تسكين للوظائف في الإدارة المستحدثة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عنها.