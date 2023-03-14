

استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، وفد المكتب الألماني للتجارة والصناعة «AHK» بالتعاون مع سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالكويت برئاسة السفير الألماني لدى البلاد هانس كريستيان فريهر، وترأس اللقاء عضو مجلس إدارة «الغرفة» مصعب النصف، بحضور عدد من أصحاب الأعمال المهتمين من الشركات والجهات الكويتية.



في بداية اللقاء، رحب مصعب النصف بالضيوف مشيدا بالعلاقات التجارية بين الكويت وجمهورية ألمانيا، مؤكدا أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم كل خدماتها للتوصل إلى نتائج إيجابية بين البلدين الصديقين.



وتطرق النصف إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والألماني، حيث تعد ألمانيا من أهم الدول المصدرة إلى الكويت، حيث بلغ حجم الواردات 1.4 مليار دولار خلال 2021، إذ تحتل المركز السابع من بين الدول المصدرة إلى الكويت.



من جانبه، أعرب السفير الألماني عن شكره للغرفة على حسن تنظيم اللقاء مؤكدا أن عدد الحضور يعكس الاهتمام الذي يوليه قطاع الأعمال الكويتي بفتح آفاق اقتصادية جديدة مع نظيره الألماني، خاصة أن ألمانيا لها اهتمامات كبيرة بالمشاريع التنموية في الكويت وتعتبر شريكا تجاريا رئيسيا، معربا عن أمله في أن يسهم هذا اللقاء بتوطيد العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال إنشاء شراكات تجارية كويتية ألمانية.



ثم قام ممثلو هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بتقديم عرض حول المناخ الاستثماري في الكويت والامتيازات التي توفرها هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمستثمر الأجنبي، ومن جانب آخر قامت الشركات الألمانية بتقديم عروض مرئية حول خدماتها ومنتجاتها في مجالات تكنولوجيا المعلومات، الأمن والسلامة، الأمن السيبراني، أنظمة مكافحة الحريق والمراقبة.

وفي نهاية اللقاء، أعرب السفير الألماني عن خالص امتنانه وتقديره لغرفة تجارة وصناعة الكويت على تعاونها، وما تقدمه من خدمات لقطاع الأعمال.