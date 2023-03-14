

عقدت شركة الإنماء العقارية اجتماع الجمعية العامة العادية، وذلك بنسبة حضور بلغت 59.067%، برئاسة صالح تركي الخميس رئيس مجلس الإدارة، وبحضور ممثلي كل من وزارة التجارة والصناعة ومدقق الحسابات الخارجي والشركة الكويتية للمقاصة وهيئة الفتوى والرقابة الشرعية.



وقالت الشركة في بيان صحافي أمس، إنه تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للسنوات الثلاث المقبلة (2023 - 2025)، وهم: أحمد عبدالمحسن الفرحان، وصالح تركي الخميس، وطارق فهد الشايع، وعبدالله سليمان الغرير، وشركة الملكية الخاصة الأولى للتجارة العامة ويمثلها عبدالرحمن سعود البرجس، وعبدالمحسن حمد الحمد، وأحمد عبداللطيف اللهيب.



وأشار البيان إلى إن صافي الأرباح لعام 2022 بلغ 234.26 ألف دينار، مقارنة مع خسارة بمبلغ 1.862 مليون دينار لعام 2021 في حين إجمالي حقوق المساهمين لعام 2022 بمبلغ 41.125 مليون دينار مقارنة بمبلغ 41.086 مليون دينار عن العام السابق.



وبلغت خسائر الشركة من العمليات التشغيلية 68.552 ألف دينار مقارنة بخسائر بمبلغ 928.909 ألف دينار عن العام السابق، كما انخفضت مطلوبات الشركة إلى 22.6 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 24.07 مليون دينار عن العام السابق، كما بلغت ربحية السهم 0.52 فلس.