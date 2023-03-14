

عرضت أودي الشرق الأوسط أحدث سياراتها الكهربائية بالكامل للمرة الأولى على المستوى الإقليمي، وهي سيارة Q8 e-tron الجديدة. وتتمتع سيارة SUV الرائدة الجديدة بتصميم جديد وتحديثات عديدة، لاسيما في مقدمة السيارة.



وتعد Q8 e-tron أول سيارة تحمل شعار الطراز الجديد مع حروف كلمة «Audi» على الدعامة B، التي تمثل الهوية المؤسسية الجديدة بتصميم ثنائي الأبعاد للحلقات الأربع. وتستخدم أودي مشتت الهواء على الإطار الأحادي لإبراز الحلقات الأربع ومقدمة السيارة.



وتتصدر هذه السيارة الجديدة قائمة سيارات أودي الكهربائية بالكامل فيما يتعلق بالاستخدامات اليومية، وذلك بفضل كفاءتها المحسنة والمسافة التي تقطعها قبل الحاجة للشحن، والتي تصل إلى 582 كيلومترا لسيارة Q8 e-tron و600 كيلومتر لسيارة Q8 Sportback e-tron.



من جانبه، قال كارستن بندر، المدير التنفيذي لشركة أودي الشرق الأوسط: يسرنا أن نقدم لعملائنا في منطقة الشرق الأوسط أقوى سيارة بين مجموعة سياراتنا في فئة SUV الكهربائية تماشيا مع استراتيجيتنا الطموحة «Vorsprung 2030».

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط واحدة من أوائل الأسواق العالمية التي تطرح فيها سيارة Q8 e-tron، ولذلك يمثل طرحها حدثا مهما لعلامتنا التجارية، حيث نسعى لاستكمال النجاحات التي حققتها سيارتنا الرائدة e-tron، باسم جديد ومزيد من الفخامة.



وتشير أودي من خلال اسم السيارة إلى أنها الطراز الأقوى بين سيارات SUV والكروس أوفر الكهربائية، ويعتبر التصميم الخارجي لسيارتي Q8 e-tron وQ8 Sportback e-tron الكهربائيتين بالكامل تطورا كبيرا للغة تصميم سيارات أودي الكهربائية، وذلك بفضل العناصر الجديدة في الأمام والخلف مع الإطار الأحادي المميز، والشبك المقلوب، وقضبان مشتت الهواء الخلفي بتصميمه الجديد.

وتوفر سيارة Q8 e-tron العديد من تجهيزات الراحة في المقصورة، منها نظام التحكم في المناخ بأربع مناطق والعديد من الإضافات الاختيارية التي تشمل مجموعة تنقية الهواء ووظيفة التدليك والمقاعد ذات الدعامات الجانبية ومجموعة الإضاءة المحيطية التي تضفي مزيدا من الفخامة على السيارة.

كما يتوافر أيضا خيار تجهيز السيارة بالسقف البانورامي الزجاجي، ما يوفر أجواء منعشة في المقصورة ويعزز الإحساس بالرحابة.



ويمكن الاختيار من بين منظومتين للحركة مع نظام الدفع الرباعي الكهربائي، حيث تجهز كل من Q8 55 e-tron وQ8 Sportback 55 e-tron بمحركين يولدان 300 كيلوواط في وضع التعزيز و664 نيوتن متر من عزم الدوران. وتصل المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة للشحن إلى 582 و600 كيلومتر على التوالي.



وتجهز سيارة SQ8 Sportback e-tron - الأقوى بين الطرازات الثلاثة - بثلاثة محركات تولد معا 370 كيلوواط في وضع التعزيز و973 نيوتن متر من عزم الدوران، وتصل المسافة التي تقطعها السيارة قبل الحاجة للشحن إلى 513 كيلومترا.



ويمكن شحن سيارتي Q8 55 e-tron بقوة تصل إلى 170 كيلوواط في محطات الشحن السريع، حيث يتم شحن البطارية الضخمة من 10 إلى 80% في غضون 31 دقيقة، ما يساعد السيارة على قطع مسافة تصل إلى 420 كيلومترا قبل الحاجة للشحن مرة أخرى. وفي محطة الشحن بالتيار المتردد أو الشاحن المنزلي، تشحن سيارة Q8 e-tron بقوة تصل إلى 11 كيلوواط، كما توفر أودي شاحن بالتيار المتردد بقوة تصل إلى 22 كيلوواط كتجهيز اختياري.



وستتوافر سيارة Q8 e-tron لدى أودي الكويت الممثلة بشركة فؤاد الغانم وأولاده للسيارات في الكويت خلال الأشهر المقبلة.