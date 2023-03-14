

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول القائمة التي ستشارك في المباراتين الدوليتين الوديتين أمام منتخبي الفلبين وطاجيكستان يومي 24 و28 مارس الجاري. وضمت القائمة: أحمد الظفيري، فهد الهاجري، ضاري العتيبي، أحمد الزنكي، فيصل زايد، سليمان عبدالغفور، عبدالرحمن الشرهان، خالد المرشد، سلطان العنزي، بدر طارق، علي خلف، يعقوب الطراروة، محمد باجية، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، فواز عايض، حمد القلاف، محمد خالد، حمد حربي، شبيب الخالدي، عبدالله فهد، خالد إبراهيم، عيد الرشيدي، راشد الدوسري، ناصر سالم، وعبدالرحمن مجدلي.



كما أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي القائمة التي ستشارك في دورة قطر الودية الدولية خلال الفترة من 22 إلى 29 مارس الجاري بمشاركة عشرة منتخبات.