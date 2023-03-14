

أحرز منتخبنا الوطني للرماية الميدالية الفضية في بطولة كأس العالم للعبة المتواصلة حاليا في دولة قطر بعد حلوله ثانيا في منافسات رماية (تراب) لفئة المختلط.



وقال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي في تصريح إن الفوز جاء بعد تألق الفريق المكون من الراميين طلال الطرقي وسارة الحوال في المسابقة ووصولهما إلى النهائي بجدارة واستحقاق بعد منافسة قوية مع الفريق الأميركي الذي نال الميدالية الذهبية إذ لم تحسم النتيجة إلا بالأطباق الأخيرة للجولة النهائية، فيما نال المنتخب الپولندي المركز الثالث والميدالية البرونزية.



وأكد حرص النادي على مشاركة رماة الكويت في مثل هذه البطولات القوية لإعدادهم بشكل مناسب للبطولات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.



من جهة اخرى، أعلن أمين عام الاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي عن أن النادي يستعد لختام مسابقات الموسم المحلي لتنظيم بطولة المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود اعتبارا من الخميس المقبل وعلى مدار 3 أيام وذلك في مسابقات (السكيت التراب البندقية لمسافات 10 أمتار و50 مترا - المسدس لمسافات 10 أمتار و25 مترا - ورماية القوس والسهم الأولمبي والمركب).