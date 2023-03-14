تحت رعاية وحضور مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي والقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل، نظمت عمادة شؤون الطلبة بجامعة الكويت حفل تكريم للطلبة الفائزين في عدة جوائز محلية ودولية وذلك في بهو مكتب مدير جامعة الكويت يوم الاثنين 13 الجاري.



وبهذه المناسبة، أعرب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي عن مدى فخر جامعة الكويت بطلبتها وأنها حريصة على رصد أي إنجاز يرفع من شأن الجامعة والكويت، مبينا أن دعم الطلبة وتخصيص الوقت لتكريمهم يعد حافزا لمزيد من الإنجازات، معبرا عن شكر وتقدير جامعة الكويت للطلبة الفائزين، وأن هذا التكريم جزء من استحقاق وليس تفضلا، كما أنه جزء من مبادرة الجامعة لدعم طلبتها دائما.



من جانبه، بين القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.ضاري الحويل أن هذا الاحتفاء بكوكبة من الطلبة المتميزين في مختلف المجالات هو إنجاز تفتخر به جامعة الكويت وتطمح لمزيد من التقدم والمشاركة بمثل هذه المسابقات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو على الصعيد الدولي، متمنيا التوفيق للطلبة الفائزين من كلية طب الأسنان وكلية الحقوق والطالب الفائز في مسابقة حفظ القرآن الكريم، مؤكدا أن هذا الإنجاز ينبئ عن عراقة جامعة الكويت التي تقدم طاقات شبابية مهولة، لافتا إلى أن تكريمهم هذا اليوم الذي يتزامن مع يوم الشباب الكويتي 13 الجاري هو فخر للجامعة ولدولة الكويت.



بدوره، أكد راعي جمعية طلبة طب الأسنان الكويتية د.محمد عبدالوهاب أن كلية طب الأسنان تحفز طلبتها وتدعمهم دائما للمشاركة في المسابقات العالمية التي من شأنها رفع اسم الكويت، مبينا مستوى كلية طب الأسنان في جامعة الكويت مقابل الجامعات العالمية الأخرى، إذ تعد هذه المرة الرابعة التي تشارك بها الكلية وتحصد المراكز الأولى عدة مرات، متوجها بجزيل الشكر لإدارة الكلية التي قدمت الوقت والدعم المعنوي للطلبة.



وذكرت د.سارة الوهيبي من كلية الحقوق أستاذ القانون الدولي الخاص ومدرب الفريق الفائز في مسابقة المحكمة الصورية المقامة في كلية الحقوق العالمية أن تمثيل جامعة الكويت وبتجهيزات بسيطة هو لا شك فخر بحد ذاته والفوز بمركز العشرة الأوائل من ضمن 23 فريقا يمثل 12 دولة هو إنجاز يقدمه طلبة كلية الحقوق للجامعة وللكويت.



وفي الختام، قام مدير جامعة الكويت بالإنابة د.فهد الرشيدي بتكريم الطالب محمد الخالدي من كلية الدراسات العليا لحصوله على المركز الثالث لحفظ 30 جزءا في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن وتجويده، ثم تكريم راعي جمعية طلبة طب الأسنان الكويتية د.محمد عبدالوهاب وطلبة كلية طب الأسنان أمينة مرزوق ونهاد الفريح ورزان القحطاني وفجر النجار ونور المري للفوز بمسابقة AEEDC student Competition الدولية لتمثيل الكويت وجامعة الكويت التي أقيمت في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال فترة 2 إلى 6 فبراير 2023، ثم تكريم د.سارة الوهيبي كلية الحقوق أستاذ القانون الدولي الخاص ومدرب الفريق الفائز وهم الطالب محمد عبدالرحمن الفضل والطالبة ندى نواف المطيري والطالبة رغد خالد الربيعان وذلك لفوزهم من ضمن العشرة الأوائل في مسابقة المحكمة الصورية المقامة في كلية الحقوق العالمية.